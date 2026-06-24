Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Превратила учебную лабораторию в интерактивное пространство – рассказываем о преподавателе фотографии столичного колледжа

С теплом и заботой встречает нашу съемочную группу Полина Алексеевна Кацуба. Ей 94, но она не сидит на месте. Каждое утро пробежка, а на выходных сцена. 58 лет женщина отдала общепиту. Работа в буфете стала делом жизни, а любовь к искусству тем, что наполняло эту жизнь смыслом за пределами профессии – не вместо, а вместе.

Полина Кацуба:

Первую музыку я услышала в тайге в детстве. Привезли фильм «Гроза» по Островскому, еще Алла Тарасова играла. 30 копеек билет в сарае. Натянул полотно киномеханик, еще на стол прицепил в сарае просто.

Есть в жизни Полины Алексеевны другая страсть – спорт. Все началось в 2017 году. Минску 950 лет, объявили масштабный марафон. Почему бы не принять участие – подумала она и побежала навстречу мечте. На ее счету уже более сорока наград, победы на международных соревнованиях, участие в «Минском триатлоне». Одним из самых ярких стал международный старт. 110 стран, более шести тысяч зрителей. Полина Алексеевна достойно представила Беларусь на чемпионате мира.