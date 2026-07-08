Семейная история и личная мечта – почему поступила в Военную академию, рассказала студентка

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Леди в форме привлекает внимание сразу – хрупкая, с командирским голосом и горящими глазами. Дарья Сытько еще в школе решила: хочет в строй и уверенно шла к цели. Школу окончила с золотой медалью и поступила в Военную академию.

Дарья Сытько, командир отделения второго курса факультета ПВО Военной академии Республики Беларусь:

Еще с восьмого класса мама у меня начала задавать вопрос, куда я хочу поступать. Я технарь, поэтому физика, математика – это мои предметы. Мама сразу предлагала просто пойти куда-нибудь на инженера, но я всегда отказывалась. Где-то в середине десятого класса мама задала вопрос: «Может, ты хочешь в строю шагать?» Я говорю: «Мама, наверное, хочу». После этого мы начали узнавать, какие есть учебные заведения у нас в Республике Беларусь, связанные с военной структурой. Нашли Военную академию. Даша оказалась на факультете противовоздушной обороны. Девушка уже определила свои любимые дисциплины, среди них физика и математика. Дарья Сытько:

Первое – это электропитание и радиоэлектронное техника. Второе – это теория вероятности и математическая статистика. Третье – техническая электродинамика и распространение радиоволн. Кто-то до сих пор говорит: не женское это дело погоны носить, но у Даши на этот счет есть весомые аргументы. Еще в школе она состояла во всех военно-патриотических клубах – «Юный спасатель ОСВОД», «Юные друзья милиции», «Юные инспекторы дорожного движения». На соревнованиях вроде «Орленка» или «Зарницы» ее часто выбирали командиром. Лидерские качества были заметны сразу. Теперь у нее звание сержант и должность командира отделения.

Дарья Сытько:

Большой груз ответственности падает на плечи, сразу ты себя ощущаешь по-другому. Хочется расправить плечи, стоять ровно по стойке смирно. Совершенно другие ощущения, нежели в гражданской форме одежды. Форму я надевала до этого, но не с такими погонами, как сейчас находятся у меня на форме. Командование видит в Даше большое будущее. Ее руководитель капитан Дмитрий Ошкало говорит о ней с особой теплотой.