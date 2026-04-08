Один из немногих в Минске – как начал лечить экзотических животных, рассказал ветеринарный врач

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Добро пожаловать в святую святых. В этом кабинете Александр Полоз исцеляет братьев меньших. Забавно, что в течение дня на приеме у ветеринара могут оказаться кошка, йеменские хамелеоны, попугаи ара, хомяк, филин и даже змея. 15 лет в науке, почти сотня статей и невероятных открытий. Настало время применить весь накопленный опыт на практике.

Александр Полоз, ветеринарный врач-экзотолог:

Сначала кошки, собаки. Все работают с кошками, собаками – это святое, без них никуда. Но больше нравились экзоты. Наверное, фамилия у меня такая. У меня иногда спрашивают, что точно ли это моя фамилия? Может, это какой-нибудь псевдоним? По факту, наверное, мне изначально нравились рептилии. Потом к ним уже добавились грызуны и птицы.

Волнистые попугайчики, шиншиллы, рыбки, черепахи, мини-пиги, лемуры. Всех пациентов объединяет одно – им нужен специалист, который окажет профессиональную помощь. Александр Полоз – один из немногих в Минске, кто лечит экзотов.