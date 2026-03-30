Порция заМУРчательного настроения – в Минске открылась выставка «Джаз! Коты! Весна!»

Валерия Яскевич, корреспондент:
Весна в Минске официально объявлена музыкальной и пушистой. В Национальном центре современных искусств открылась выставка, которая объединила в себе джаз, котов и весеннее настроение.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Весна в Минске официально объявлена музыкальной и пушистой. В Национальном центре современных искусств открылась выставка, которая объединила в себе джаз, котов и весеннее настроение.
Давайте посмотрим, как художники рисуют усатых меломанов, импровизируют на холсте и получают порцию замурчательного настроения.
Куратор собрал работы авторов, которые по-разному видят пушистиков. Кто-то изображает котов на фоне нотных партитур, кто-то превращает музыкальные инструменты в персонажей.
Михаил Мирошников, исполняющий обязанности заведующего отделом экспозиционно-выставочной деятельности НЦСИ:
Это джаз, свободная весенняя музыка, ничем не скованная. Это коты, которые оглашают криками наши дворы весной. Ну и весна, которая на улице. С солнцем, с серотонином, с радостью, с улыбками.
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