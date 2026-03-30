Порция заМУРчательного настроения – в Минске открылась выставка «Джаз! Коты! Весна!»

Валерия Яскевич, корреспондент:

Весна в Минске официально объявлена музыкальной и пушистой. В Национальном центре современных искусств открылась выставка, которая объединила в себе джаз, котов и весеннее настроение.

Давайте посмотрим, как художники рисуют усатых меломанов, импровизируют на холсте и получают порцию замурчательного настроения. Куратор собрал работы авторов, которые по-разному видят пушистиков. Кто-то изображает котов на фоне нотных партитур, кто-то превращает музыкальные инструменты в персонажей.