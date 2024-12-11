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Новости по тегу #Валерий Ковальков

В Национальной библиотеке прошёл круглый стол, приуроченный к 25-й годовщине Союзного государства
11 декабря 2024 18:38

В Национальной библиотеке прошёл круглый стол, приуроченный к 25-й годовщине Союзного государства

Как успешно совмещать работу и семью – обсудили на диалоговой площадке, посвящённой Дню отца
21 октября 2024 19:18

Как успешно совмещать работу и семью – обсудили на диалоговой площадке, посвящённой Дню отца

Общегородской день информирования на тему семьи провели в Минске
17 октября 2024 18:38

Общегородской день информирования на тему семьи провели в Минске

В Воложине подвели итоги работы социальной службы за 2023 год
16 февраля 2024 19:00

В Воложине подвели итоги работы социальной службы за 2023 год

Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон по вопросам детских пособий
31 января 2024 16:51

Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон по вопросам детских пособий

Ковальков: наши граждане верят, что государство будет о них заботиться. Как в Беларуси поддерживают молодые семьи?
03 июля 2023 16:19

Ковальков: наши граждане верят, что государство будет о них заботиться. Как в Беларуси поддерживают молодые семьи?

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей
10 мая 2023 14:24

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей

Сокращение рабочего дня и льготы в налогообложении. На какую поддержку могут рассчитывать белоруски?
08 марта 2023 09:04

Сокращение рабочего дня и льготы в налогообложении. На какую поддержку могут рассчитывать белоруски?

«Минская область очень хорошо сработала». В регионе подвели итоги года в сфере занятости и соцзащиты
06 марта 2023 19:32

«Минская область очень хорошо сработала». В регионе подвели итоги года в сфере занятости и соцзащиты

За ЭКО обращаются чаще во второй половине репродуктивного возраста. Почему так?
14 ноября 2022 20:17

За ЭКО обращаются чаще во второй половине репродуктивного возраста. Почему так?

«Если я отец троих детей от разных жен, но живу не с ними, есть ли вариант получить квартиру?» Ответил замминистра
14 ноября 2022 19:59

«Если я отец троих детей от разных жен, но живу не с ними, есть ли вариант получить квартиру?» Ответил замминистра

Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда
14 ноября 2022 19:29

Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда