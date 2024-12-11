Новости по тегу #Валерий Ковальков

Традиционные славянские ценности, которые важны и для белорусов, и для россиян, – это то, что нам всем сегодня приходится защищать.
Несмотря на то, что День отца молодой праздник, сегодня он продолжает звучать на всех уровнях. К слову, именно трепетным темам баланса между работой и семьей, ответственного отцовства и корпоративной политики, уделили больше всего внимания.
В Белом зале Всехсвятского храма собрались молодые и многодетные семьи, молодежь. К диалогу присоединились студии столичных предприятий и вузов. Говорили о семейной политике.
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