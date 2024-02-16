Повышение зарплаты, трудоустройство молодежи, забота о людях пожилого возраста и инвалидах. В Воложине подвели итоги работы социальной службы за 2023 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В зале делегации от каждого района. Обсуждались эффективные методы и программы оказания квалифицированной помощи в территориальных центрах и домах-интернатах. А также условия реабилитации молодых инвалидов и социальная поддержка их родителей. Отмечен рост количества многодетных семей, проживающих на территории Минской области. Более 20 тысяч родителей воспитывают как минимум троих детей. После официальной части – музыкальные номера и поздравления для специалистов, которые каждый день трудятся на благо людей.

Андрей Петрученя, директор Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Мне, конечно, очень приятно узнать, что мы стали лучшим территориальным центром Минской области. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех своих сотрудников в первую очередь, это результат их совместного труда, профессионализма и преданности, помощи людям.

Наталья Суховей, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Клецкого райисполкома:

Оказываем поддержку всяческую в трудоустройстве населения. В 2023 году мы очень хорошо сработали и по трудоустройству молодежи нашей. Нацелены на трудоустройство людей с ограниченными возможностями, с инвалидами. Также помогаем в трудоустройстве лицам, которые утратили социальные связи.