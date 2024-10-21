Как успешно совмещать работу и семью – обсудили на диалоговой площадке, посвящённой Дню отца

Сегодня семья – это равноправные условия для самореализации мамы и папы. Кто-то выбирает воспитание детей и домашнее хозяйство. А кто-то работает на трех работах, чтобы достойно обеспечивать семью. Государство предоставляет право выбора и всестороннюю поддержку, особенно тем, кто решился стать многодетными. Хочешь хорошо зарабатывать? Получи ценный совет от специалистов. 21 октября при поддержке Министерства труда и социальной защиты, а также ЮНИСЕФ прошла диалоговая площадка, посвященная Дню отца, где обсуждались вопросы социальных инструментов и поддержки для работающих родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный фокус был на главах семейств. Не все знакомы с инструментами государственной поддержки. На встрече рассказали о предоставляемых льготах, а опытные отцы поделились секретами карьерного роста без ущерба семье. Поговорили и о том, как влияет на детей занятость и реализация родителей.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Появился уже с 2000 года отцовский отпуск. Мужчина может взять до 14 календарных дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка. И если раньше это была норма рекомендательная, когда наниматель мог отказаться, то сегодня эта норма уже обязательная. В налоговом законодательстве есть такое понятие, как налоговый вычет в связи с воспитанием несовершеннолетних детей, но он всегда распространялся и на маму, и на папу. Если взять отпуск по уходу за ребенком, у нас это длительно, это три года, у нас всегда есть гарантия о том, что отец при желании может тоже уйти в этот отпуск. И я могу сказать, что такая тенденция постепенно увеличивается, а таких отцов становится все больше.