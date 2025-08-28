Ждем новый фильм! Что будет с белорусским кинематографом после большого разговора с Лукашенко?

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Мы социальное государство, но мы живем в капиталистическом мире пока, как ни крути. Мы обязаны, просто обязаны осваивать другие рынки. А для того, чтобы их осваивать, нам нужно представлять качественный продукт. Это все-таки продукт. Можно как угодно относиться к произведениям искусства кинематографического. Это все равно продукт, на который тратятся огромные деньги. Каждая копейка, которая туда вложена, должна окупаться. Иначе зачем тогда этим заниматься? Когда производители что-то производят, они хотят на этом заработать. Правильно? Правильно. И это нормально. И то же самое должно быть и с кино. Кино должно окупать себя в любом случае. Поэтому рынок у нас маленький. У нас всего 9 миллионов рынок. Это мизерный рынок. Поэтому нам необходимо осваивать новые рынки, и мы движемся в этом направлении. Мы уже осваиваем российский и китайский рынки.

Чтобы наше кино достойно было там представлено и чтобы оно было там популярно, мы просто обязаны поднимать его качество. И для этого, естественно, каждый проект, будь то кино или сериальный, будь то киношный или телевизионный, он все равно на особым контроле, начиная от даже синопсиса. Недавно мы рассматривали синопсис будущего проекта про госсимволы. Сейчас начинаются съемки фильма, посвященного Конституции Республики Беларусь. Уже сняты фильмы документальные полуигровые о гербе и флаге. Сейчас вот у нас еще Конституция. И вот на примере ее недавно мы рассматривали синопсис, уже потом рассматривали сценарий. Группа приступает к съемкам. Естественно, на каждом этапе мы будем отсматривать снятый материал, черновой монтаж, пробы актерские и так далее. Для того чтобы проекту выйти на экраны, он проходит не только через съемочный период, но и через согласование, понятно, это можно называть бюрократическим каким-то аппаратом, но без этого никак.

Это некий институт цензуры, без которого никак нельзя. Потому что если убрать в кино в частности и вообще в искусстве в целом цензуру, то ничего хорошего из этого не получится, потому как все-таки цензор, он, во-первых, имеет более широкий взгляд на вещи в целом, а во-вторых, он должен быть, и у нас сейчас это есть, немножко более компетентен, нежели сами творцы. Поэтому у нас и худсовет при киностудии, и совет по развитию кино при Министерстве культуры, в него входят самые авторитетные, самые квалифицированные представители нашей отечественной культуры, не только из кинематографа, но и из всех сфер изобразительного искусства, оперы и балета, наших высших учебных заведений и так далее. И представители кинопроката в том числе, потому как им это все продавать, они должны понимать, что за продукт, который они будут потом продавать в своих кинотеатрах.

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