Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей

Новости Беларуси. Вопросы социального обеспечения, пенсионного фонда и трудоустройства молодежи. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков встретился с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символично, что мероприятие прошло накануне Дня семьи – его отмечают 15 мая. Для многодетных мам провели экскурсию по Музею истории города Минска. Также поговорили о мерах господдержки. Отметим, сегодня для родителей, воспитывающих трех и более детей, предусмотрен семейный капитал. Программа реализуется с 2015 года, сумма капитала составляет почти 30 тысяч белорусских рублей.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Уже более 121 тысячи многодетных семей сегодня воспользуются правом на назначение семейного капитала. Его можно использовать досрочно. Это улучшение жилищных вопросов, это получение образования, причем как детям, так и самим родителям, получение медицинских услуг платных.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Последние три года у нас такой встречи не было. Произошло много изменений. И в Трудовом кодексе, и в семейном кодексе. Мы решили пригласить наш актив Ассоциации многодетных родителей и провести такую встречу, чтобы узнать последние изменения.

Ирина Дубко, многодетная мама:

У меня шестеро детей, мы многодетная семья. У нас жилье свое есть, построили, когда родился третий ребенок. Льготы в школе детям – бесплатное питание. Сын когда учился, высшее образование получал, учился успешно, ему была скидка при обучении.