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Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей

10 мая 2023 14:24
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Новости Беларуси. Вопросы социального обеспечения, пенсионного фонда и трудоустройства молодежи. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков встретился с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей-1

Символично, что мероприятие прошло накануне Дня семьи – его отмечают 15 мая. Для многодетных мам провели экскурсию по Музею истории города Минска. Также поговорили о мерах господдержки. Отметим, сегодня для родителей, воспитывающих трех и более детей, предусмотрен семейный капитал. Программа реализуется с 2015 года, сумма капитала составляет почти 30 тысяч белорусских рублей.  

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей-4

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
Уже более 121 тысячи многодетных семей сегодня воспользуются правом на назначение семейного капитала. Его можно использовать досрочно. Это улучшение жилищных вопросов, это получение образования, причем как детям, так и самим родителям, получение медицинских услуг платных.  

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей-7

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:  
Последние три года у нас такой встречи не было. Произошло много изменений. И в Трудовом кодексе, и в семейном кодексе. Мы решили пригласить наш актив Ассоциации многодетных родителей и провести такую встречу, чтобы узнать последние изменения.  

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей-10

Ирина Дубко, многодетная мама:  
У меня шестеро детей, мы многодетная семья. У нас жилье свое есть, построили, когда родился третий ребенок. Льготы в школе детям бесплатное питание. Сын когда учился, высшее образование получал, учился успешно, ему была скидка при обучении.  

Вопросы господдержки семей обсудили с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей-13

Отметим, что сегодня в столице проживает более 16 тысяч многодетных семей.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Валерий Ковальков # Татьяна Кравченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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