В Национальной библиотеке прошёл круглый стол, приуроченный к 25-й годовщине Союзного государства
Союзные и союзнические отношения с Россией – пожалуй, главный тренд внешней политики Беларуси за всю суверенную историю. Под занавес 20 века это партнерство Минск и Москва оформили в Союзное государство, которому в эти декабрьские дни исполнилось 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня уровень наших отношений действительно беспрецедентный. Это касается абсолютно всех сфер: от обеспечения равных прав граждан до совместной оборонной политики. И показательным в этом отношении стало заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске на прошлой неделе. Тогда, напомним, лидеры Беларуси и России обсудили наиболее актуальные – с учетом глобальной повестки – темы. От гарантий безопасности и размещения в Беларуси российского ракетного комплекса «Орешник» до общего рынка электроэнергии и тарифов связи.
Двустороннюю повестку продолжают обсуждать в экспертном сообществе. Дискуссия на союзную тематику 11 декабря прошла в Национальной библиотеке в рамках Рождественских образовательных чтений. Сильная социальная сфера – традиционный «конек» Союзного государства. Немало совместных программ касаются здравоохранения, образования и молодежной политики.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Республика Беларусь делает очень много. У нас всеобъемлющая поддержка семей, особый акцент делается на многодетных семьях. У нас есть большая поддержка материальная, мы оказываем поддержку в улучшении жилищных условий. Для многодетных семей даже в трудовом законодательстве есть особые льготы, у них дополнительные свободные дни, чтобы они могли решать свои насущные жизненные проблемы.
Тем временем на Западе продолжаются эксперименты не только над институтом брака, но и основами биологии. Очевидно, это путь к деградации целых народов и государств. Традиционные славянские ценности, которые важны и для белорусов, и для россиян, – это то, что нам всем сегодня приходится защищать.