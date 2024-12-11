В Национальной библиотеке прошёл круглый стол, приуроченный к 25-й годовщине Союзного государства

Союзные и союзнические отношения с Россией – пожалуй, главный тренд внешней политики Беларуси за всю суверенную историю. Под занавес 20 века это партнерство Минск и Москва оформили в Союзное государство, которому в эти декабрьские дни исполнилось 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня уровень наших отношений действительно беспрецедентный. Это касается абсолютно всех сфер: от обеспечения равных прав граждан до совместной оборонной политики. И показательным в этом отношении стало заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске на прошлой неделе. Тогда, напомним, лидеры Беларуси и России обсудили наиболее актуальные – с учетом глобальной повестки – темы. От гарантий безопасности и размещения в Беларуси российского ракетного комплекса «Орешник» до общего рынка электроэнергии и тарифов связи.