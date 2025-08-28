Чернецкий: деятели культуры, не понимающие роли государства, становятся манкуртами и предателями

Григорий Азаренок, СТВ:

Невозможно не порассуждать о судьбах. Всегда культура – это судьбы, это люди, это творцы. И у Александра Лукашенко очень чуткое отношение к каждому деятелю культуры. Он всех знает по именам.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Чуткое отношение ко всем нам в принципе.

Григорий Азаренок:

Он очень внимательно следит за развитием, за тем, как люди проявляют себя. Мы помним разговор здесь, на сцене Купаловского, с артистами. И вот о судьбах. Оказалось, что без государства, без его теплой и заботливой руки – очень многие слишком много думали о своем таланте, о своих способностях. Они рассказывали, что они чего-то достигнут, добьются на Западе в рыночных условиях и так далее. Ну, добились. Кто в курьеры, кто в таксисты, кто еще куда, потому что кушать-то хочется. То есть все равно культура, большая культура – это все равно выстроенная государственная система, которая и заботится, но и за эту заботу она нечто просит, нечто показывает, зная всю обстановку мировую и так далее. И так было всегда. Так есть на Западе, так работает Голливуд, так работает их система управления. А вот нашим некоторым деятелям, меньшинству, об этом не рассказали. И сейчас вот такая печальная судьба.

Руслан Чернецкий:

Ну, да, не рассказали, к сожалению, это было в некоторой степени упущение. Те, кто сам хотел об этом узнать, они узнали. И все в порядке. А может быть, и узнали, и с ними не в порядке. И тогда уже это уже вообще кошмар, тогда это уже, можно сказать, манкурты и предатели. И действительно, нельзя не понимать, что у нас сложилась такая система, она еще тянется с советских времен, и это не хорошо, не плохо, она такая есть. Как мне видится, это хорошо, потому что без государственной поддержки искусство и культура существовать не могут. Нам менталитет не позволит жить так, как на Западе это происходит. Хотя там тоже, там не то чтобы поддержки государства нет, там есть поддержка корпоративная. Там немножко по-другому все работает. Там более сложная система отношений культуры, искусства и государства. Они там играются в демократию, показывают, что у них там рыночные отношения, у них там рыночек все порешает. Нет, ничего подобного. Все равно государство держит руку на пульсе, и все равно оно контролирует деятелей искусства. Просто немножко не напрямую. Собственно, и у них выборная система. Точно так же, если у нас прямые выборы, то у них через вот этих вот выборщиков. У них же такая же система контроля над деятелями культуры через кого-то, посредством корпораций каких-то. Поэтому она все равно есть, никуда от нее не денешься. И это нормально, так и должно быть. Потому что все-таки, как я уже говорил, культура транслирует то, что социум и государство в себе аккумулируют, те нарративы. Потому что не каждый может найти время прочесть что-то, либо прочтет, но эмоционально не поймет, и оно тогда не отложится. А если это он увидит со сцены или с экранов телевизоров, это намного сильнее повлияет на его понимание того материала, который он увидит и услышит, нежели он просто его где-то прочтет.

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