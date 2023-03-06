«Минская область очень хорошо сработала». В регионе подвели итоги года в сфере занятости и соцзащиты

Новости Беларуси. Развитие территориальных центров соцобслуживания и семейная политика, рост зарплаты и профилактика производственного травматизма. В Минской области подвели итоги года – системы работы, занятости и социальной защиты. Коллегия прошла в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, например, средние доходы жителей центрального региона в 2022 году увеличились почти на 12,5 %. Кроме того, для комфорта горожан развивали социальную и транспортную инфраструктуры, улично-дорожную сеть – обустроено более 120 объектов и закуплено 28 низкопольных автобусов. В центре внимания профильных служб была и остается занятость молодежи.

Татьяна Толстик, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома:

В прошлом году при плановом показателе охвата временной занятости в 100 человек такой формой работы у нас было занято 123 подростка. Они работали в семи ученических бригадах в шести учреждениях образования. Ребята были заняты благоустройством, озеленением территории своих учреждений, ремонтом школьной мебели, а также пошивом постельного белья.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Минская область очень хорошо сработала по вовлечению занятых в экономике. У них очень хороший прирост, это, в принципе, достойный показатель относительно всех регионов республики. Развивается система социальных услуг, можно отметить, что очень хорошо в 2022 году они сработали по таким направлениям, как сопровождаемое проживание, дневной уход, обучение навыкам ухода за пожилыми и инвалидами родственников и близких людей, что тоже очень важно. Развивается материальная база как стационарных, так и нестационарных учреждений.