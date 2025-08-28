Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров два проекта международных договоров по ШОС

Александр Лукашенко утвердил два проекта международных договоров по ШОС в качестве основы для дальнейших переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие указы глава государства подписал 28 августа. Один из документов – проект Соглашения между странами – участниками Шанхайской организации сотрудничества по созданию Антинаркотического центра ШОС.

Также Президент одобрил проект Соглашения об учреждении Универсального центра, направленного на противодействие вызовам и угрозам безопасности государств – членов ШОС.