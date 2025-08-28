Лукашенко: давайте будем работать по-человечески, мирно, нежели воевать

Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как с картинки – Лукашенко оценил овощи, выращенные в сельхозпредприятии «Рассвет». Подытоживали увиденное в полях уже в конторе «Рассвета». За круглым столом обменивались мнениями о том, как получить максимум из того, что вырастим. Но главное, что должны все понимать, зарабатывать будем не в ущерб своим бульбашам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Информационная война идет с нарастающим накалом. И если не снимать подобные симптомы болезни, это будет плохо в будущем. Поэтому люди наши должны знать, что картофеля, как всегда, в Беларуси достаточно. А в этом году и в будущем до нового урожая предостаточно. По началу уборки картофеля мы видим, что урожайность неплохая. Я сегодня от фермера услышал, не только от руководителей хозяйств наших, что и качество картофеля неплохое. И спрос чувствую по специалистам, которые возделывают картофель. Спрос неплохой. Значит, как мы и планировали весной, посеяв на 4,5 тысячи гектаров больше картофеля, мы не прогадали, как в народе говорят. В этом году мы рассчитываем собрать миллион тонн картофеля, вместе с населением и вовсе более 3 миллионов. Но эти цифры не имеют значения, если картофель нельзя будет купить по доступным ценам. К слову, в фирменном магазине «Рассвета», они сейчас такие. Другим же глава государства передал пламенный привет. И предложил вариант, как поставить точку в спорах производителей и торговых сетей.

Александр Лукашенко:

Договор, который вы заключите с сетями… Вообще, с кем бы вы ни заключили в Беларуси, вот что в договоре написано, то и будет исполняться.

– Ответственность на две стороны ложится. Они должны этот объем поставить.

– Вы пообещали объем поставить, вы обязаны поставить.

– 100%.

– Вы пообещали по такой цене – по такой цене поставляете.

– 100%.

– А они обязаны по этой цене у вас забрать, с кем вы договорились.

– Все верно.

– Значит, дайте команду, определитесь. В суде споры будут решаться или в исполкоме?

– Мы работаем под заказ, то есть если нам поставили задачу: нужно вот такой-то объем вырастить для республики. И мы вырастили, мы его выполним, потому что мы на этот еще заказ добавляем страховые какие-то объемы.

– У тебя сходится с тем, что они хотят?

– Абсолютно сходится. Жесткая ответственность производителя и покупателя непосредственно. Где обозначены вот эти объемы, которые буквально появятся цена в сентябре, будут прописаны и зафиксированы на межсезонный период.

– Ты теперь понял? Если вдруг что-то чрезвычайное произойдет, ты понял, к кому обращаться?

– Я понял.

– Вот к нему сразу. Но если ты обратишься ко мне, тоже такие варианты не исключены, а я буду знать, что он не решил, то ему будет очень плохо. Поэтому давайте, я часто употребляю это, давайте будем работать по-человечески, понимая, что людей надо обеспечить. Не хотелось бы, знаете, управлять диктаторским образом, авторитарным, но иногда не получается. И давайте будем работать мирно, нежели воевать. Помимо сетей, важно сбалансировать интересы науки и производителей. В конце концов, никто не станет работать себе в убыток. В профильном институте уверяют – если вы критикуете белорусские сорта, значит, вы мало о них знаете.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:

Допустим, новый сорт «Венера». Это сорт для чипсов. Мы его проверили уже на производственной линии и результатами остались довольны. Из ранних сортов. Новый сорт «Умка». Он прекрасно выглядит, овальный, светленький, подходит для мойки. Ну и касаясь нашего традиционного продукта, картофельного крахмала, это новый сорт «Боярский» с содержанием крахмала до 24 %. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы конструктивно воспринимаем критику главы государства и, естественно, учитываем это в работе. Впрочем, во взаимодействии с любым из сортов важно соблюдение технологий, иначе даже у Президента не бывает.