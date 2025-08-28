Жить в своём отдельном мире не получится – Чернецкий объяснил, как связаны культура и политика

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях министр культуры Беларуси, актер Руслан Чернецкий. Обсудим самые актуальные темы.
Григорий Азаренок, СТВ:
Разговор о культуре – это все равно всегда разговор и об истории, и о политике, и о людях, потому что…
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Культура была всегда.
Григорий Азаренок:
Да, безусловно. И она отражает и исторические этапы развития страны. В этом году особая атмосфера в Беларуси. Это и 80-летие Великой Победы. И вот сейчас наши культурные и театральные дела. Впереди 17 сентября. Состоялся этим летом принципиальный разговор у Президента по сфере кинематографии. И не зря Александр Лукашенко там деятелям культуры и искусства рассказал о военно-политической обстановке. Он вот так прошелся от Финляндии до Прибалтики и говорит: вот, товарищи, посмотрите, в какой обстановке, в какой ситуации находимся. И дальше знаменитая горьковская: ну так с кем вы, мастера культуры? Наше культурное сообщество понимает остроту политического момента?
Руслан Чернецкий:
Безусловно, понимает. Ну, может быть, не всегда понимало так глубоко, как сейчас, но на данный момент, безусловно, в силу развития технологий, в силу того, какое огромное количество информации можно буквально по щелчку пальцев найти. Культурное сообщество, безусловно, этим интересуется и понимает, потому как все-таки стало понятно за прошедшие пять лет, что все-таки мы живем в очень сложном мире и невозможно в отрыве от этого самого мира жить и существовать в каком-то своем асабістым мирке, тем, кто в этом мире обитает, совершенно все равно, что происходит вокруг. Нет, так не получится. Во-первых, если так происходит, значит, зачем, собственно говоря, такая культура? Культура, вообще искусство – это взгляд через увеличительное стекло на то, что происходит вокруг. Поэтому деятели культуры и искусства должны как никто быть в контексте всегда. Иначе зачем они? Иначе они не актуальны и никому не интересно абсолютно, что они творят и представляют нас публике. Поэтому, естественно, особенно сейчас мы все замечательно, прекрасно видим и понимаем, что происходит, и стараемся донести те наши нарративы и ценности, именно наши, белорусские, благодаря которым мы за эти 30 лет выжили и будем продолжать жить и развиваться.
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