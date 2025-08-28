Жить в своём отдельном мире не получится – Чернецкий объяснил, как связаны культура и политика

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях министр культуры Беларуси, актер Руслан Чернецкий. Обсудим самые актуальные темы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Разговор о культуре – это все равно всегда разговор и об истории, и о политике, и о людях, потому что…

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Культура была всегда.

Григорий Азаренок:

Да, безусловно. И она отражает и исторические этапы развития страны. В этом году особая атмосфера в Беларуси. Это и 80-летие Великой Победы. И вот сейчас наши культурные и театральные дела. Впереди 17 сентября. Состоялся этим летом принципиальный разговор у Президента по сфере кинематографии. И не зря Александр Лукашенко там деятелям культуры и искусства рассказал о военно-политической обстановке. Он вот так прошелся от Финляндии до Прибалтики и говорит: вот, товарищи, посмотрите, в какой обстановке, в какой ситуации находимся. И дальше знаменитая горьковская: ну так с кем вы, мастера культуры? Наше культурное сообщество понимает остроту политического момента?