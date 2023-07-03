Ковальков: наши граждане верят, что государство будет о них заботиться. Как в Беларуси поддерживают молодые семьи?

В Беларуси прилагается максимум усилий для того, чтобы страна процветала, чтобы люди жили мирно, ходили на работу, воспитывали детей. О поддержке материнства и детства расскажет наш гость Валерий Валерьевич Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси. Раритет из прошлого – вспоминаем, как закупались в 90-е

Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

От старшего поколения нам передается гордость за нашу страну. С Днем Независимости! Сегодня вместе с гостями в нашей студии говорим о достижениях Беларуси, вспоминаем этапы становления нашей страны. К нам присоединяется Ковальков Валерий Валерьевич, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси. Здравствуйте, и, конечно же, с праздником. Смотрите, что мы нашли в архивах. Это на самом деле уже раритет, история нашей страны. Вы помните, что это такое?

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Добрый день, с праздником, да, конечно же, это карточка покупателя, причем именно с мужским ассортиментом, у женщин здесь была красная полосочка, по которой можно было купить отдельные вещи гардероба. Екатерина Забенько:

Знаете, слава богу, что сегодня с этой мужской карточкой не нужно идти в магазин, чтобы приобрести все самое необходимое, помню, были те времена, когда даже сахар можно было купить по талонам. Вам что-то приходилось приобретать таким образом? Валерий Ковальков:

На самом деле, я только начал тогда трудовую деятельность, наверное, действительно было где-то досадно, что недостаточно заработать денег, а еще нужны были талоны, которые выдавались ежемесячно, их нужно было отоваривать. Это и на крупы, и на сахар, и на масло – на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. В то время так тяжело работала экономика, это была вынужденная мера, и очень хорошо, что она была временной. Екатерина Забенько:

Больше с грустью или с ностальгией вспоминаете те времена?

Валерий Ковальков:

Наверное, нет ни грусти, ни ностальгии, сейчас мы живем гораздо лучше. Все-таки жить без каких-либо ограничений, без карточек, без купонов, талонов, как раньше они у нас были в 90-е, гораздо лучше. И человек может распоряжаться и реализовывать свои желания. Екатерина Забенько:

По крайней мере, нам с вами есть с чем сравнить, потому что наверняка и вы, и я что-то приобретали исключительно таким образом и не могли себе позволить ничего из того, что можем позволить сегодня. Валерий Ковальков:

Понимаете, одна из проблем, когда еще были эти талоны, – наличие талона не гарантировало наличие товара в магазине. Были очень большие очереди, действительно, даже после работы отоварить эти талоны было достаточно проблематично. Сейчас у нас гораздо лучше. «Отцы стали более активно пользоваться льготами» Екатерина Забенько:

Сегодня в декретный отпуск уже может уйти не только мама, но и папа. Насколько отцы часто используют такую возможность уйти в декретный отпуск? Валерий Ковальков:

Действительно, не только сегодня, такая возможность была у нас всегда, как только составлялось белорусское государство. Екатерина Забенько:

Сейчас это наиболее популярно стало.

Валерий Ковальков:

Да, можно сказать, что отцы стали более активно пользоваться льготами, действительно, если отец уходит в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, ему предоставляются те же гарантии, что и маме ребенка. Но я бы не сказал, что очень активно – порядка 2 % отцов сегодня находятся в этом отпуске. Но могу сказать, что количество все-таки увеличивается. Екатерина Забенько:

Наши папы становятся, наверное, более сознательными? Или чувствуется это равенство у мужчин и женщин сегодня в нашем обществе? Валерий Ковальков:

Понимаете, мы же повышаем престиж отцовства. У нас есть отцовский отпуск, на который дается до 14 календарных дней в период достижения ребенком шести месяцев. Данный отпуск не оплачивается. Но в коллективных договорах либо локальных актах нанимателя может быть предусмотрена его оплата либо большая продолжительность. И наниматели идут на это, предоставляют своим отцам такой отпуск. Буквально в прошлом году Президент подписал указ, у нас новый праздник – День отца. Престиж отцовства поднимается, поэтому отцы, наверное, более охотно захотят ходить в этот отпуск. «На протяжении всего отпуска выплачивается пособие» Екатерина Забенько:

Это очень важно, и вообще в целом продолжительность декретного отпуска – это беспрецедентная практика в Беларуси. Наверняка не каждая страна может позволить себе такую роскошь.

Валерий Ковальков:

Действительно, отпуск очень длительный – три года. Но здесь не только продолжительность самого отпуска заслуга государства, а то, что на протяжении всего отпуска выплачивается пособие по уходу за ребенком. Причем выплата пособий не зависит от того, посещает ли ребенок детское дошкольное учреждение. И сами пособия существенны: если это первый ребенок, сегодня это 606 рублей, если второй и последующие, это уже 690 рублей. Но мы забываем, что если в семье есть ребенок до трех лет и еще дети до 18-ти, назначается дополнительное пособие, и суммарная выплата уже 870 рублей. У нас порядка 1,5-2 % ВВП в стране расходуется на поддержку семей с детьми. Екатерина Забенько:

И это неизменно, что самое главное. Никакие внешние факторы это изменить не могут и наверняка не изменят. Валерий Ковальков:

Что мы подразумеваем под внешними факторами? Я же говорю, посещение ребенком детского садика не лишает семью права на поддержку. И даже если мама, которая находится в отпуске, или папа выходят на работу на не более чем 0,5 ставки, то пособие сохраняется в полном объеме. А если работа уже более, чем 0,5 ставки, там уже выплачивается 50 % пособия. Для каких целей используют семейный капитал? Екатерина Забенько:

Еще одно из достижений социальной политики в Беларуси – это семейный капитал. Какое количество семей уже воспользовались такой возможностью, такой поддержкой?

Валерий Ковальков:

Программа семейного капитала реализуется у нас с 2015 года, и вот за эти чуть более чем 8 лет 127 тысяч многодетных семей открыли депозит и семейный капитал. Им на счета было зачислено более 800 миллионов долларов США, более 1 миллиарда белорусских рублей. И сегодня семейный капитал достаточно востребован. И сумма его значительная – сегодня это почти 30 тысяч белорусских рублей. В бюджете страны предусмотрено 430 миллионов на реализацию данной нормы. Если говорить о досрочном использовании, то можно его использовать – уже норма появилась в 2020 году. 60 тысяч многодетных семей его уже использовали полностью или частично. Как правило, на улучшение жилищных условий – это 87 % многодетных семей. Пользуются спросом услуги образования – 7 % от 69 тысяч использовали на услуги образования. 10 % – это медицинские услуги. Екатерина Забенько:

То, о чем мы с вами говорим, все меры поддержки: и семейный капитал, и оплачиваемый декретный отпуск – насколько стимулируют молодые семьи все-таки становиться многодетными, то, к чему мы стремимся? Валерий Ковальков:

Сегодня у нас порядка 124 тысяч уже многодетных семей в Беларуси. Если взять 2009 год, то их было всего лишь 67 тысяч. То есть, видите, почти в два раза количество многодетных семей увеличилось. Значит, меры поддержки есть, и наши граждане, наши мамы и папы верят, что государство будет о них заботиться и поддерживать их всегда. Поправки в Трудовой кодекс: что изменилось? Екатерина Забенько:

Насколько наниматели идут навстречу многодетным семьям и создают условия для того, чтобы они могли полноценно воспитывать детей? Вспомним небольшие поправки в Трудовой кодекс, которые тоже могут этому способствовать.

Валерий Ковальков:

На самом деле, я абсолютно с вами согласен, меры поддержки государства это хорошо, но очень большой резерв мы видели у самих нанимателей. Вносятся изменения в Трудовой кодекс, это и частичная занятость, удаленная занятость, неполное рабочее время. Главное – создать возможность нашим семьям сочетать свои профессиональные и семейные обязанности, чтобы воспитание ребенка не мешало строить карьеру. А сегодня ведь молодежь (мы это тоже видим по статистике) вступает в брак все в более взрослом возрасте, первый ребенок появляется у женщины почти тоже в 29 лет. Поэтому молодежь ориентируется на карьеру. И вот создание баланса между семьей и работой – это очень хорошо. Наниматели, мы реализуем кампанию дружественную родителям, такая родилась у нас инициатива. 15 мая мы подписали соглашение между Министерством труда и социальной защиты и Федерацией профсоюзов, а также Конфедерацией промышленников и нанимателей, чтобы пропагандировать среди нанимателей те меры поддержки для работников с семейными обязанностями.