За ЭКО обращаются чаще во второй половине репродуктивного возраста. Почему так?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
За ЭКО, коль затронули эту тему, обращаются чаще всего молодые люди или те, кто постарше? Есть возрастной ценз? Или какие-то общие тенденции, связанные с бесплодием, вне возраста?
Сергей Васильев, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Указом предусмотрены возрастные ограничения до 40 лет, потому что достаточно эффективна тогда процедура ЭКО. К сожалению, обращаются уже тогда, когда это является последней возможностью забеременеть. Поэтому возраст чаще всего уже ко второй половине репродуктивного возраста.
Кирилл Казаков, СТВ:
Так называемые позднородящие.
Сергей Васильев:
Да, совершенно верно. Хотя такого термина нет сейчас, тем не менее.
Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Возрастные.
Кирилл Казаков:
Кстати, из журналистских сенсаций. За последнее время в вашем центре максимальное количество детей, рожденных от одной женщины сразу?
Сергей Васильев:
Тройни. Четверни не было давно.
Кирилл Казаков:
Около 10 лет назад от одной женщины четыре родились. То есть таких женщин, которые родила, и сразу многодетная, немного или много?
Сергей Васильев:
За год проходит несколько пар, три, четыре, пять по нашему центру. Он специализируется в том числе и на таких многоплодных беременностях.
Алена Сырова:
Как мотивировать тогда становиться родителем более молодых людей? Которые увлечены построением карьеры, обеспечением базовых потребностей своих?
Кирилл Казаков:
Как раньше на Руси. 19 лет, и ты, в принципе, уже все, старушка.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Здесь важно, чтобы государство, наниматель помог этим молодым людям найти баланс между карьерным ростом, профессиональным и семейным обязанностями. Это очень важно для того, чтобы женщина и мужчина понимали, когда супруга уходит в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, что, во-первых, у нее карьера не останавливается. И в этот период она действительно может получать пособие по уходу, если работает не более чем на половину ставки. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день, и дистанционная работа. Все последние изменения в трудовом законодательстве, которые мы прописывали.
Алена Сырова:
Про декретный отпуск до трех лет. Очень много говорится о том, что этот порог беспрецедентно высокий в нашей стране, такого ни у кого нет. В Европе несколько недель, месяцев. Как-то поднимался пару лет вопрос о том, что, может быть, и нам стоит хотя бы до двух лет сократить, учитывая, что сейчас и дистанционно есть возможность работать. И, в принципе, как-то женщины более заинтересованы в том, чтобы не прерывать свою профессиональную деятельность. Может, и нет необходимости сохранять этот порог «до трех»?
Валерий Ковальков:
Нет, вы знаете, я думаю, сейчас пока задача государства помочь женщине, даже находясь в этом отпуске, не утратить свои профессиональные навыки. И сегодня женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, может обратиться в службу занятости и пройти повышение квалификации или переобучиться на какую-то другую профессию либо другую должность абсолютно бесплатно. Чтобы когда отпуск закончится, она готова была выйти на рынок труда.
Алена Сырова:
Или отправить папу в декрет.
Читайте также:
Насколько востребована процедура ЭКО в Беларуси?
Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда
Мужа не вписали в удостоверение многодетной семьи, потому что брак не официальный. Что делать?