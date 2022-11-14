За ЭКО обращаются чаще во второй половине репродуктивного возраста. Почему так?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

За ЭКО, коль затронули эту тему, обращаются чаще всего молодые люди или те, кто постарше? Есть возрастной ценз? Или какие-то общие тенденции, связанные с бесплодием, вне возраста?

Сергей Васильев, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Указом предусмотрены возрастные ограничения до 40 лет, потому что достаточно эффективна тогда процедура ЭКО. К сожалению, обращаются уже тогда, когда это является последней возможностью забеременеть. Поэтому возраст чаще всего уже ко второй половине репродуктивного возраста. Кирилл Казаков, СТВ:

Так называемые позднородящие. Сергей Васильев:

Да, совершенно верно. Хотя такого термина нет сейчас, тем не менее. Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Возрастные. Кирилл Казаков:

Кстати, из журналистских сенсаций. За последнее время в вашем центре максимальное количество детей, рожденных от одной женщины сразу? Сергей Васильев:

Тройни. Четверни не было давно. Кирилл Казаков:

Около 10 лет назад от одной женщины четыре родились. То есть таких женщин, которые родила, и сразу многодетная, немного или много? Сергей Васильев:

За год проходит несколько пар, три, четыре, пять по нашему центру. Он специализируется в том числе и на таких многоплодных беременностях.