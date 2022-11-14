«Если я отец троих детей от разных жен, но живу не с ними, есть ли вариант получить квартиру?» Ответил замминистра

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

В Минской области какая ситуация? В Борисовском районе мы понимаем, а в области в принципе? Многодетная семья – это чаще всего пример, чтобы равнялись другие люди, либо все-таки действительно проблема? Я говорил о том, что 15 лет назад это был символ маргинальности. Возможно, не у всех, но все же.

Надежда Цупа, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Нет, конечно, все равно положительных примеров больше, чем отрицательных, в Минской области, как и в Борисовском районе. Конечно, есть те семьи, которые находятся в социально опасном положении, и мы как система социальной защиты работаем с этой семьей. Помогать стараемся адресно, чтобы они сами свои усилия направили на исправление ситуации. Для этого в системе социального обслуживания, в наших учреждениях, территориальных центрах, имеются и квалифицированные специалисты – психологи, которые сопровождают семью, юристы, которые оказывают юридическую помощь. Кирилл Казаков:

Тенденция какова? Надежда Цупа:

Я бы не сказала, что увеличивается, прямо массово становятся многодетные неблагополучными. Но эта тенденция есть и в Минской области. Кирилл Казаков:

«Если я отец троих детей от разных жен, но живу не с ними, есть ли вариант получить квартиру?»

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Конечно, есть. Еще раз жениться и родить троих детей. Кирилл Казаков, СТВ:

Я так понимаю, что человек, который пишет, наверняка пытался изучать законопроект о семейном капитале. Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Шанс есть у всех.