«Если я отец троих детей от разных жен, но живу не с ними, есть ли вариант получить квартиру?» Ответил замминистра
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
В Минской области какая ситуация? В Борисовском районе мы понимаем, а в области в принципе? Многодетная семья – это чаще всего пример, чтобы равнялись другие люди, либо все-таки действительно проблема? Я говорил о том, что 15 лет назад это был символ маргинальности. Возможно, не у всех, но все же.
Надежда Цупа, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Нет, конечно, все равно положительных примеров больше, чем отрицательных, в Минской области, как и в Борисовском районе. Конечно, есть те семьи, которые находятся в социально опасном положении, и мы как система социальной защиты работаем с этой семьей. Помогать стараемся адресно, чтобы они сами свои усилия направили на исправление ситуации. Для этого в системе социального обслуживания, в наших учреждениях, территориальных центрах, имеются и квалифицированные специалисты – психологи, которые сопровождают семью, юристы, которые оказывают юридическую помощь.
Кирилл Казаков:
Тенденция какова?
Надежда Цупа:
Я бы не сказала, что увеличивается, прямо массово становятся многодетные неблагополучными. Но эта тенденция есть и в Минской области.
Кирилл Казаков:
«Если я отец троих детей от разных жен, но живу не с ними, есть ли вариант получить квартиру?»
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Конечно, есть. Еще раз жениться и родить троих детей.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я так понимаю, что человек, который пишет, наверняка пытался изучать законопроект о семейном капитале.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Шанс есть у всех.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
На самом деле неблагополучные семьи есть же среди тех, у кого есть один ребенок, два и так далее.
Кирилл Казаков, СТВ:
Юля, я с тобой соглашусь в том, что это не панацея. «Один ребенок – хорошая семья, много детей – плохая семья» – это неправильно.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Такое было. Был какой-то шлейф, сейчас все поменялось. Кстати, имиджевая история, как раз Алена говорила про мотивацию, – конкурс «Краса Беларуси». В прошлом году был впервые, в этом году второй раз проводится. Это конкурс многодетных мам. Как раз он показывает то, насколько женщины успешны могут быть и в семье, имея детей много (там разное количество детей, от трех), и успешные в бизнесе, в личном деле. То есть на профессиональном поприще они тоже растут. И это тоже немаловажно, потому что шесть, десять лет назад говорили о том, что все прямо такие социальные иждивенцы, сидящие на пособиях. Нет. И в том числе государство в этом помогает: она 0,5 ставки можно прекрасно получать и пособие, и работать. Этот момент дает возможность маме выходить очень плавно из декретного отпуска, потому что это тоже тяжело – теряешь квалификацию.
Читайте также:
«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?
«Проверяется нуждаемость». Правда ли, что квартиру могут получить только социально неблагополучные многодетные?
«Такие ситуации бывают». Часто ли родители в многодетных семьях ведут аморальный образ жизни?