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Оршанский «Витэн» сыграл вничью с «Вайлимдорфом» в ЛЧ по мини-футболу

28 августа 2025 17:48
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Оршанский «Витэн» сыграл вничью во втором туре квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Софии.

Белорусская дружина в противостоянии с лучшей командой Германии «Вайлимдорфом» лишь в концовке матча вырвала ничейный результат. За 32 секунды до финального свистка «Витэн» восстановил равновесие – 3:3. Решающий матч предварительного раунда пройдет 30 августа. Команда из Орши сыграет с болгарским «Левски». Путевку в основной раунд получит только победитель группы. После двух туров в таблице двоевластие – в активе «Витэна» и «Вайлимдорфа» по 4 балла.

# Мини-футбол

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