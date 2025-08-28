О достижениях и будущем Беларуси – в Гродно прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная»

Перелистать страницы прошлого и определить стратегию развития, основанную на знаниях, которые объединяют всех нас. В Гродно прошла информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Областной центр стал вторым городом после Борисова, куда заглянул масштабный форум. До Дня народного единства акция посетит все регионы страны. На встрече в городе на Немане собрались свыше семи сотен человек – представителей предприятий и организаций. Говорили о насущном, обсуждали проблемы, вместе с лидерами мнений искали идеи для развития страны. Формат общения максимально простой и понятный для каждого диалог.

Больше 1 300 предприятий: от химической промышленности до деревообработки. Самая высокая урожайность на полях, туристическая Мекка страны – все это о Гродненской области. Регион, который славится высокими социально-экономическими показателями и доходами населения, где текут молочные реки (Гродненский район установил рекорд страны по надоям этого продукта) и семимильными шагами развивается медицина. В областном центре строится самая современная больница – Президент в апреле 2024 года заложил капсулу на месте будущей клиники, параллельно возводится онкологический диспансер. А действующие медцентры только за последний год освоили ряд уникальных операций, внедряют искусственный интеллект.

Валерия Подлещук, врач-рентгенолог Гродненской университетской клиники:

Медицина сейчас развивается семимильными шагами, в нашей стране в том числе. Новые технологии постепенно внедряются, и с каждым годом их все больше и больше. И в нашей Гродненской университетской клинике в том числе. Молодых специалистов и уже опытных сотрудников предприятий и организаций региона объединила информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная». Более семи сотен человек встретились, чтобы вместе с лидерами мнений обсудить стратегию будущего Беларуси.

В общении задействовали новые технологии – искусственный интеллект и чат-боты, через которые участники встречи могли задать любые вопросы экспертам. Интерактивный формат, доверительный и честный разговор. Участники встречи стремились все вместе выработать образ будущего страны. Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Сегодня здесь больше разговоров об экономике, региональном аспекте развития конкретно Гродненской области. Это очень важно, что встречи идут не по шаблону, а имеют свои отличия, и мы видим это. Беларусь адзiная, но есть регионы, есть их вопросы. Мы должны обязательно их учитывать.