Сокращение рабочего дня и льготы в налогообложении. На какую поддержку могут рассчитывать белоруски?

Новости Беларуси. В нашей стране к женщинам особое отношение. Государство создает все условия для максимальной реализации их потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтверждают и мировые рейтинги. В глобальным индексе «Женщины, мир и безопасность» Беларусь занимает 37-е место, опережая все страны СНГ и ряд государств Евросоюза.

У нас желающие стать бизнес-леди получают денежную помощь на открытие собственного дела и, как результат, каждая третья белоруска – предприниматель. И пока одни выбирают карьеру, другие становятся заботливыми мамами. В Беларуси статус многодетных сегодня имеют свыше 120 тысяч семей.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Государство действительно помогает в воспитании детей. И это не только государственное пособие, это льготы в области налогообложения, пенсионного законодательства. Ко второму чтению готовится рассмотрение проекта Трудового кодекса, где предусматривается альтернативная возможность использовать вместо одного свободного дня отдыха в неделю сокращение продолжительности рабочего времени на один час.

Ольга Шпилевская: после трагедии в Сирии и Турции БСЖ собрал гуманитарный груз. Мы очень рады, что помогли. Подробнее здесь.