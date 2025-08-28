Чернецкий о том, что отличает политиков Запада от Лукашенко: они воруют миллиарды и думают о себе, а Батька боится подвести людей

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Это внимание, в любом случае он все равно следит, ему небезразлично, а это самое главное, что нашему Президенту никогда не было безразлично, чем в частности культура занимается. И он всегда очень внимателен к этому.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я не представляю себе, например, Урсулу фон дер Ляйен или еще кого-то из такого рода персонажей, которые миллиардами наворовали, чтобы они интересовались.

Руслан Чернецкий:

Они интересуются только собой, больше ничем. Их больше ничего не интересует. Это исторически, это из незапамятных времен еще идет от наших далеких-далеких-далеких предков, когда на Руси князей выбирали еще. Никто не рвался, никогда никто не рвался, потому что все прекрасно понимали, что это огромная ответственность в первую очередь.

Григорий Азаренок:

Отказывались часто.

Руслан Чернецкий:

Очень часто отказывались, потому что, если ты берешь на себя это бремя, крест, ты его должен нести и должен забыть о себе вообще, иначе ты просто-напросто загубишь то, что тебе доверили. Именно поэтому, когда человек становится правителем, я в историческом смысле говорю, неважно, князь он или президент, или царь и так далее, первое, что он должен сделать, когда он туда идет, забыть о себе напрочь.

Григорий Азаренок:

Перефразируя Станиславского: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Вот тут: «Политику в себе, а не себя в политике». Это то, что отличает нашего Президента от тех. Видно очень хорошо, что те на Западе очень любят себя.

Руслан Чернецкий:

Они политики, а наш Президент – государственник. Вот в чем штука. Он хозяйственник, он хозяин. И ему как хозяину, как Батьке важно, как его люди, как его дети живут и процветают. Ему совершенно неважно, удержится он у власти или не удержится. Ему важно, чтобы то дело, которому он себя посвятил, чтобы оно и те люди, которые ему доверились, он же неоднократно повторял, что для него самое страшное – подвести людей, которые ему доверились.

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