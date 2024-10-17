Общегородской день информирования на тему семьи провели в Минске

О традиционных ценностях, социальной поддержке государства и воспитании подрастающего поколения говорили в центре духовного Возрождения. В Минске прошел общегородской день информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Белом зале Всехсвятского храма собрались молодые и многодетные семьи, молодежь. К диалогу присоединились студии столичных предприятий и вузов. Говорили о семейной политике. Она выступает национальным приоритетом в нашей стране и предусматривает масштабный комплекс мер. Это разветвленная система пособий, льготы и гарантии в сфере здравоохранения, образования, трудовом и налоговом законодательстве. Беларусь занимает 25 позицию в мировом рейтинге стран комфортных для материнства. Созданы все условия для рождения и воспитания детей. Женщины получают бесплатное медицинское обслуживание во время беременности, а бездетным парам предоставляется бесплатная попытка ЭКО.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

С рождением ребенка начинается материальная выплата – для того, чтобы семья ребенка почувствовала себя уверенной и могла ему обеспечить необходимый быт. У нас назначается пособие по уходу за ребенком до 3 лет и предоставляется отпуск маме до 3 лет. Я хочу сказать, что Беларусь одна их немногих стран, которая может себе позволить такой продолжительный отпуск, причем с его оплатой в течение 3 лет.

Ольга Зеневич:

Тема не простая, потому что сейчас большое влияние Запада. Не только на политические аспекты, но и на семейные. Поэтому очень хочется, чтобы эти традиции, которые у нас есть, оставались у нас.