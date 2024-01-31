Депутаты Палаты представителей приняли изменения в закон по вопросам детских пособий

Адресная поддержка и социальные гарантии: депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении изменения в закон по вопросам детских пособий. Для некоторых семей они станут больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь изменения затронут молодых мам, которые получают образование и только начинают трудовую деятельность, а также молодых специалистов. Сумма пособий для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально. При этом государство оставляет за собой право отслеживать, чтобы родители тратили деньги по назначению. Больше внимания будут получать и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: Данные семьи нуждаются в особой заботе, поддержке государства. Мы сохраняем семье пособие, если в ней воспитываются дети до 18 лет, когда ребенок-инвалид старший достигает возраста 18 лет. Урегулируется вопрос, когда в семье воспитывается двое детей-инвалидов. Такие ситуации тоже бывают, и оба эти ребенка нуждаются в медицинской либо социальной реабилитации. Родители вынуждены сопровождать их в различные учреждения здравоохранения, и стоял вопрос о назначении второго пособия по уходу за втором ребенком‑инвалидом.

Сегодня, 31 января, в Овальном зале прошло обсуждение обновленного проекта Военной доктрины Беларуси. Перед парламентариями выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, который подробно ответил на вопросы депутатов.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Мы доводим основные изменения, которые произошли в редакции Военной доктрины, а утверждена она будет на Всебелорусском народном собрании. Ни к одному народу мы не относимся как к своим врагам. А те руководители, которые сохраняют негативную риторику в отношении нашей страны, пускай изучают нашу Военную доктрину после ее опубликования.

Военная доктрина будет вынесена на утверждение Всебелорусским народным собранием. Пока же документ широко обсуждается в обществе. В его основе – положения миролюбивой военной политики Беларуси, которую наша страна проводит на международной арене.