Прямой эфир

Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда

14 ноября 2022 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
Я бы хотела сказать, что наниматели не всегда рады многочисленным преференциям многодетных родителей: и выходной дополнительный, и выплаты, и «я теперь хочу на 0,5, а потом только на ставочку приду». То есть не все наниматели действительно готовы принимать к себе на работу.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Не все родители так наглеют.  

Алена Сырова, СТВ:  
И, наверное, даже не все, скажем прямо, знают о том инструментарии, который у них есть, и то, чем они могут воспользоваться. Я имею в виду многодетные семьи.  

Кирилл Казаков:  
Здесь, я думаю, компромисс.  

Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда-1

Юлия Артюх:  
Нет, информированность у нас как раз таки довольно высокая, а наниматели, когда не хотят любыми способами эти преференции в жизнь приводить – это правда, это факты на стол.  

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
Здесь прозвучало, один свободный день в неделю – действительно, если в семье воспитывается трое и более детей до 16 лет, один из родителей имеет право получить один свободный от работы день в неделю, причем с оплатой по среднему заработку. Здесь не то, чтобы наниматели не хотят, они не всегда могут это обеспечить.  

Алена Сырова:  
А если, допустим, мама в декрете находится, папа работает. Ему этот день предоставляется?  

Кирилл Казаков:  
Да.  

Валерий Ковальков:  
Так вот, я говорю, сейчас в Трудовой кодекс вносятся, в проекте уже есть, чтобы один трудовой день заменить сокращением продолжительности рабочего времени на один час. То есть женщина будет работать не восемь часов, а пять дней по семь часов. Вполне возможно, нанимателю эту норму проще будет предоставить. Потому что, когда целый день нет сотрудника на работе, бывает очень сложна организация производственного процесса.  

Читайте также:  

Мужа не вписали в удостоверение многодетной семьи, потому что брак не официальный. Что делать?  

Дадут ли пенсию женщине, которая всю жизнь работала мамой?  

Почему, несмотря на все льготы, женщины не стремятся рожать? Мнение акушера  

# Работа в Беларуси # общество # Юлия Артюх # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Валерий Ковальков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?
14 ноября 2022 19:20

«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?

Мужа не вписали в удостоверение многодетной семьи, потому что брак не официальный. Что делать?
14 ноября 2022 19:14

Мужа не вписали в удостоверение многодетной семьи, потому что брак не официальный. Что делать?

Женщина после декрета хочет сменить работу. Какие есть возможности?
14 ноября 2022 19:05

Женщина после декрета хочет сменить работу. Какие есть возможности?