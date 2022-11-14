Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Я бы хотела сказать, что наниматели не всегда рады многочисленным преференциям многодетных родителей: и выходной дополнительный, и выплаты, и «я теперь хочу на 0,5, а потом только на ставочку приду». То есть не все наниматели действительно готовы принимать к себе на работу.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не все родители так наглеют.
Алена Сырова, СТВ:
И, наверное, даже не все, скажем прямо, знают о том инструментарии, который у них есть, и то, чем они могут воспользоваться. Я имею в виду многодетные семьи.
Кирилл Казаков:
Здесь, я думаю, компромисс.
Юлия Артюх:
Нет, информированность у нас как раз таки довольно высокая, а наниматели, когда не хотят любыми способами эти преференции в жизнь приводить – это правда, это факты на стол.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Здесь прозвучало, один свободный день в неделю – действительно, если в семье воспитывается трое и более детей до 16 лет, один из родителей имеет право получить один свободный от работы день в неделю, причем с оплатой по среднему заработку. Здесь не то, чтобы наниматели не хотят, они не всегда могут это обеспечить.
Алена Сырова:
А если, допустим, мама в декрете находится, папа работает. Ему этот день предоставляется?
Кирилл Казаков:
Да.
Валерий Ковальков:
Так вот, я говорю, сейчас в Трудовой кодекс вносятся, в проекте уже есть, чтобы один трудовой день заменить сокращением продолжительности рабочего времени на один час. То есть женщина будет работать не восемь часов, а пять дней по семь часов. Вполне возможно, нанимателю эту норму проще будет предоставить. Потому что, когда целый день нет сотрудника на работе, бывает очень сложна организация производственного процесса.
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