Трудовой день для многодетных может стать короче. Вот что рассказал замминистра труда

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Я бы хотела сказать, что наниматели не всегда рады многочисленным преференциям многодетных родителей: и выходной дополнительный, и выплаты, и «я теперь хочу на 0,5, а потом только на ставочку приду». То есть не все наниматели действительно готовы принимать к себе на работу.

Кирилл Казаков, СТВ:

Не все родители так наглеют.

Алена Сырова, СТВ:

И, наверное, даже не все, скажем прямо, знают о том инструментарии, который у них есть, и то, чем они могут воспользоваться. Я имею в виду многодетные семьи.

Кирилл Казаков:

Здесь, я думаю, компромисс.