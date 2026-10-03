Новости по тегу #Вакцинация

«вирусы гриппа могут мутировать» – отметила Наталья Галькевич.
Первыми прививки получили сотрудники и руководители ключевых ведомств – в том числе Минздрава, Минстройархитектуры и Минлесхоза.
Рекомендуют в первую очередь вакцинацию.
«Девочка узнала о том, что беременна. Надо ли прерывать беременность? Нет. О чем это говорит? Профиль безопасности вакцины высокий».
Вакцина, которая вводится, она не просто живая, она резко ослабленная. То есть ее вирулентность практически низведена до нуля.
Несмотря на десятилетия исследований и накопленных данных, многие люди отказываются от прививок.
«С помощью вакцинации мы победили страшные болезни».
«Пока девочки, которые сейчас вакцинироваться начали, не вырастут, программа диспансеризации должна работать».
Бешенство опасно и для диких животных, и для сельхозживотных, и для питомцев. Поэтому вакцинация обязательна.
В числе самых ответственных в деле защиты организма от болезней – медики. Практически все представители сферы здравоохранения ставят прививки. Пройти иммунизацию можно, получив направление у участкового врача или в процедурном кабинете любой поликлиники.
Укол здоровья можно сделать как на безвозмездной основе, так и платно. Защитить от гриппа помогут российская и французская вакцины.
На выбор предлагаются два препарата: на бесплатной и платной основе.
11 октября 2026 17:40
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:18
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50