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Новости по тегу #Вакцинация

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач
03 октября 2026 13:16

Почему в Беларуси обновили штаммовый состав вакцин от гриппа? Объяснила врач

Осенняя кампания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси
02 октября 2026 06:48

Осенняя кампания по вакцинации от гриппа началась в Беларуси

Медики напоминают о мерах профилактики в сезон ОРВИ
23 сентября 2026 07:19

Медики напоминают о мерах профилактики в сезон ОРВИ

Беременность наступила сразу после прививки – может ли вакцинация повлиять на плод, рассказала гинеколог
10 июля 2026 17:37

Беременность наступила сразу после прививки – может ли вакцинация повлиять на плод, рассказала гинеколог

Как работает живая вакцина – рассказал завкафедрой инфекционных болезней БГМУ
10 июля 2026 16:58

Как работает живая вакцина – рассказал завкафедрой инфекционных болезней БГМУ

Верят блогерам больше, чем медикам – о причинах отказа от вакцинации поговорили с врачом-педиатром
10 июля 2026 16:17

Верят блогерам больше, чем медикам – о причинах отказа от вакцинации поговорили с врачом-педиатром

В Беларуси все на самом высшем уровне – Сергей Мавричев о календаре прививок
03 мая 2026 07:55

В Беларуси все на самом высшем уровне – Сергей Мавричев о календаре прививок

Так мы избавимся от серьезной проблемы рака шейки матки – Мавричев о вакцине против ВПЧ
03 мая 2026 07:53

Так мы избавимся от серьезной проблемы рака шейки матки – Мавричев о вакцине против ВПЧ

Вакцина за счет госбюджета – где в Беларуси можно бесплатно привить питомца от бешенства?
26 апреля 2026 17:43

Вакцина за счет госбюджета – где в Беларуси можно бесплатно привить питомца от бешенства?

В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации
25 апреля 2026 18:37

В Минском районе около 2,5 тыс. человек вакцинировались за Европейскую неделю иммунизации

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID
12 ноября 2025 06:13

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID

Вакцинация населения от гриппа и ковида продолжается в Минской области
31 октября 2025 14:39

Вакцинация населения от гриппа и ковида продолжается в Минской области