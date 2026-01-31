Мужская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одержала победу в суперфинале «Локоволей»

Мужская сборная Беларуси по волейболу, составленная из исполнителей до 18 лет, одержала победу в домашнем суперфинале международного турнира среди детско-юношеских команд – «Локоволей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни прошли групповую стадию со стопроцентным результатом, они были сильнее сверстников из российских Кемерово и Вологды, а также КНДР, затем в поединке 1/2 одолели соперников из Новосибирска, а в матче за «золотые» награды вновь победили представителей Кузбасса с уверенным счетом – 25:17, 25:14.

Наша женская дружина заняла третье место. Белоруски по итогам группового этапа вышли из квартета со второго места, в полуфинале проиграли оппоненткам из Калининградской области, а в противостоянии за бронзу в двух партиях одолели девушек из КНДР – 25:16, 25:11. Встречи суперфинала в этом году принимал столичный Дворец спорта «Уручье».