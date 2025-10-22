Можно заболеть, но не умереть – инфекционист о важности вакцинации

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алина Савенко, врач-инфекционист Детской инфекционной клинической больницы:

В отделении, которым я заведовала, лежали дети с различными инфекциями. Вакцинированные дети никогда не были «тяжелыми». Они лежали в отделении, которым я заведовала, а не в реанимации.

Это те дети, которые не уходили от этой инфекции, и они не уходили на ЭКМО, как девочка с гриппом, которая была не привита. К сожалению, их отговорил какой-то знакомый доктор, и я не знаю, как он сейчас живет с этим.

Эти дети выживали. Можно заболеть, но не умереть.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Что такое ЭКМО?