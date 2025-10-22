Можно заболеть, но не умереть – инфекционист о важности вакцинации
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве.
Алина Савенко, врач-инфекционист Детской инфекционной клинической больницы:
В отделении, которым я заведовала, лежали дети с различными инфекциями. Вакцинированные дети никогда не были «тяжелыми». Они лежали в отделении, которым я заведовала, а не в реанимации.
Это те дети, которые не уходили от этой инфекции, и они не уходили на ЭКМО, как девочка с гриппом, которая была не привита. К сожалению, их отговорил какой-то знакомый доктор, и я не знаю, как он сейчас живет с этим.
Эти дети выживали. Можно заболеть, но не умереть.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что такое ЭКМО?
Алина Савенко:
Это процедура, когда ребенка подключают к аппарату, который качает кровь вместо него. Есть аппарат, который разгружает сердце, и кровь идет по внешним трубочкам без участия сердца. Эта девочка не справлялась сама. Ее переводили в РНПЦ детской хирургии для того, чтобы подключить к этому аппарату, и потом вернули в нашу реанимацию. Родители очень сожалели, что они не привили свою дочь.
Евгений Пустовой:
От чего?
Алина Савенко:
Грипп, это был прошлый год. И таких случаев много.
Мы прививаемся для того, чтобы переносить легче. Очень сложно установить: после не значит вследствие. И если человек заболевает после прививки, не значит, что он заболел вследствие прививки. Это нужно понять и принять.
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