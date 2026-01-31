В Костюковичском районе прошёл старинный праздник «Гусінае свята»

Пока под Минском на льду в скорости соревновались мотоциклисты, в Могилевской области на старт вышли гуси. В агрогородке Белая Дуброва это многолетняя зимняя традиция, которая своими корнями уходит в далеко в 19 век, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь это называется «Гусiнае свята», веселый народный праздник с обязательными песнями и щедрыми угощениями. Но главное зрелище, конечно, птичьи соревнования на скорость. Репортаж наших корреспондентов.

Жили-были у бабуси… нет, не два, а целых три веселых гуся! Этот детский стишок здесь, в агрогородке Белая Дуброва, не сказка, а история. Долгие годы тогда еще просто деревня в центре Костюковичского района была неофициальной столицей гусей. От изобилия белоснежных птиц на местной реке Беседь берег, и правда, казался белым. Гусь здесь был не просто птицей, а основой жизни, на больших ярмарках даже своеобразной валютой. Товар ценный. Уход нехитрый, а в результате мясо и перо, сытный стол да еще теплые перины и одеяла.

Людмила Стрельцова, жительница агрогородка Белая Дуброва:

Держала моя бабка гусей, потом мама. Ну, и по наследству и я. С прошлого сезона у Людмилы Ивановны осталась вот эта почетная троица. Впереди новое потомство. И новые хлопоты. Чтобы десятки птиц не разбежались и не уплыли по реке в чужую деревню, Людмила летом пасет их с лодки. Людмила Стрельцова:

Выгоняю, еду за ними, да и далеко. В этом году как ушли, так и не приходили неделю.

Сегодня гуси здесь – скорее хобби. На весь агрогородок не больше сотни. Но эту славную историю своего края местные жители бережно хранят. 30 лет назад возродили праздник «Гусiнае свята». Его корни уходят в старинный обычай Афанасьева дня, когда гусей и уток кормили лучшим зерном, веря, что это обеспечит здоровый выводок весной.