В Костюковичском районе прошёл старинный праздник «Гусінае свята»
Пока под Минском на льду в скорости соревновались мотоциклисты, в Могилевской области на старт вышли гуси. В агрогородке Белая Дуброва это многолетняя зимняя традиция, которая своими корнями уходит в далеко в 19 век, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь это называется «Гусiнае свята», веселый народный праздник с обязательными песнями и щедрыми угощениями. Но главное зрелище, конечно, птичьи соревнования на скорость.
Репортаж наших корреспондентов.
Жили-были у бабуси… нет, не два, а целых три веселых гуся! Этот детский стишок здесь, в агрогородке Белая Дуброва, не сказка, а история. Долгие годы тогда еще просто деревня в центре Костюковичского района была неофициальной столицей гусей. От изобилия белоснежных птиц на местной реке Беседь берег, и правда, казался белым. Гусь здесь был не просто птицей, а основой жизни, на больших ярмарках даже своеобразной валютой. Товар ценный. Уход нехитрый, а в результате мясо и перо, сытный стол да еще теплые перины и одеяла.
Людмила Стрельцова, жительница агрогородка Белая Дуброва:
Держала моя бабка гусей, потом мама. Ну, и по наследству и я.
С прошлого сезона у Людмилы Ивановны осталась вот эта почетная троица. Впереди новое потомство. И новые хлопоты. Чтобы десятки птиц не разбежались и не уплыли по реке в чужую деревню, Людмила летом пасет их с лодки.
Людмила Стрельцова:
Выгоняю, еду за ними, да и далеко. В этом году как ушли, так и не приходили неделю.
Сегодня гуси здесь – скорее хобби. На весь агрогородок не больше сотни. Но эту славную историю своего края местные жители бережно хранят. 30 лет назад возродили праздник «Гусiнае свята». Его корни уходят в старинный обычай Афанасьева дня, когда гусей и уток кормили лучшим зерном, веря, что это обеспечит здоровый выводок весной.
Самая эмоциональная и азартная часть праздника – гусиные бега! На дорожках гусыня Афанасья, гуси Скрудж, Степан и Пилот. По преданию для них это не просто забег, а гонка за собственную судьбу. Ведь согласно старинной деревенской традиции на праздничном ужине окажется тот, кто проиграет. А проигрывает, как правило, самый упитанный и неторопливый. Но по современной доброй традиции чемпионов, и самого шустрого, и самого дородного, отпускают домой.
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