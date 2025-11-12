Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID

Время профилактики. В разгаре массовая вакцинация против гриппа. Кампания в первую очередь рассчитана на тех, кто находится в группе риска и может тяжело перенести заболевание. Доверие к прививкам растет. На инъекции записываются целыми трудовыми коллективами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно пройти и двойную вакцинацию – не только от гриппа, но и COVID. В то время как за рубежом бесплатная массовая вакцинация – редкость, а в ряде стран прививки почти недоступны, в Беларуси это один из приоритетов здравоохранения.

Привиться медики рекомендуют уже сейчас, чтобы к пику заболеваемости, а он прогнозируется на конец января-февраль, быть готовым и выдержать инфекционный удар. Вакцинироваться можно как на безвозмездной основе, так и платно. Защитить от гриппа помогут российская и французская вакцины. Обе зарегистрированы в нашей стране и содержат актуальные в нынешнем сезоне штаммы гриппа.