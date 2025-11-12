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Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID

12 ноября 2025 06:13
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Время профилактики. В разгаре массовая вакцинация против гриппа. Кампания в первую очередь рассчитана на тех, кто находится в группе риска и может тяжело перенести заболевание. Доверие к прививкам растет. На инъекции записываются целыми трудовыми коллективами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID-2

Можно пройти и двойную вакцинацию – не только от гриппа, но и COVID. В то время как за рубежом бесплатная массовая вакцинация – редкость, а в ряде стран прививки почти недоступны, в Беларуси это один из приоритетов здравоохранения.  

Привиться медики рекомендуют уже сейчас, чтобы к пику заболеваемости, а он прогнозируется на конец января-февраль, быть готовым и выдержать инфекционный удар. Вакцинироваться можно как на безвозмездной основе, так и платно. Защитить от гриппа помогут российская и французская вакцины. Обе зарегистрированы в нашей стране и содержат актуальные в нынешнем сезоне штаммы гриппа.

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID-4

Прививку делаю каждый год. Выполняю все правила, не болею. Хорошо себя чувствую.

Белорусы активно вакцинируются против гриппа и COVID-6

Татьяна Пипко, заместитель главного врача по медицинской части Брестской городской поликлиники № 3:
В первую очередь вакцинация важна для контингентов населения из групп высокого риска по заболеванию, тяжелому течению и развитию осложнений. Если говорить в отношении гриппа, то сюда относятся дети от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые, которые имеют какие-то хронические соматические заболевания, лица с иммуносупрессией, лица старше 65 лет, беременные женщины, медицинские, фармацевтические работники.

Выезжают медики и на предприятия и в организации, чтобы вакцинировать сотрудников. В поликлиниках прививку можно сделать до 1 декабря. Это не гарантирует стопроцентную защиту, но точно поможет обойтись без осложнений при заболевании.

# Здоровье # Медицина # Прививки # Вакцинация

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