Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Альбина, у вас есть опыт вакцинации. Расскажите о нем. Вы стали после этого антиваксером. Почему?
Альбина Филистович, студентка Белорусского государственного университета:
Опыт случился определенно негативным, и после прививки в раннем возрасте было принято решение меня не прививать и придерживаться здорового образа жизни, правильного питания, спорт регулярно.
Евгений Пустовой:
А что произошло?
Альбина Филистович:
Были побочные эффекты.
Евгений Пустовой:
Прививка была из обычного календаря прививок? В детстве?
Альбина Филистович:
В детстве, до года. Поднялась высокая температура, то есть побочные эффекты.
Евгений Пустовой:
Вопрос специалистам. Что могло произойти?
Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:
Температура является обычной, нормальной (по классификации ВОЗ) реакцией на вакцинацию, которая может быть у довольно большой части людей. И считается, что повышение температуры до 39 градусов – это нормальная реакция. Высокая, но нормальная. В этом случае применяется только жаропонижающие препараты, ничего плохого в этом случае прививка не делает.
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