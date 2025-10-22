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Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве

22 октября 2025 17:33
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Альбина, у вас есть опыт вакцинации. Расскажите о нем. Вы стали после этого антиваксером. Почему?

Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве-2

Альбина Филистович, студентка Белорусского государственного университета:
Опыт случился определенно негативным, и после прививки в раннем возрасте было принято решение меня не прививать и придерживаться здорового образа жизни, правильного питания, спорт регулярно.

Евгений Пустовой:
А что произошло?

Альбина Филистович:
Были побочные эффекты.

Евгений Пустовой:
Прививка была из обычного календаря прививок? В детстве?

Альбина Филистович:
В детстве, до года. Поднялась высокая температура, то есть побочные эффекты.

Евгений Пустовой:
Вопрос специалистам. Что могло произойти?

Белоруска стала антиваксером – она рассказала, что произошло после прививки в детстве-4

Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:
Температура является обычной, нормальной (по классификации ВОЗ) реакцией на вакцинацию, которая может быть у довольно большой части людей. И считается, что повышение температуры до 39 градусов – это нормальная реакция. Высокая, но нормальная. В этом случае применяется только жаропонижающие препараты, ничего плохого в этом случае прививка не делает.

Подробнее смотрите в видео.

# Здоровье # Вакцинация # Прививки # Евгений Пустовой

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