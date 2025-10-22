Высокая температура – норма после прививки. А что считают осложнением?
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Можно заболеть, но не умереть – инфекционист о важности вакцинации.
Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:
Осложнение – это серьезная побочная реакция на прививку, которая нарушает функцию. Повышение температуры не вызывает нарушение функции организма. Это просто побочная реакция.
Аллергические реакции – в зависимости от степени выраженности. Некоторые куриные белки входят в состав некоторых вакцин, далеко не всех. И если индивидуально генетика ваших детей заложена на аллергию к таким белкам, такая реакция может быть.
Но серьезной побочной реакцией в этом случае мы считаем, если развивается анафилактический шок или не просто сыпь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А у вас есть статистика по стране?
Наталья Галькевич:
При Минздраве есть экспертный совет по иммунизации, членом которого я являюсь. За последние годы мы слышим выступления наших коллег, которые говорят, где что происходит, какая заболеваемость и прочее в отношении вакцинации.
За последние годы анафилактических реакций, если говорить про аллергические реакции, не зарегистрировали. Это бы уже слышала вся страна.
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