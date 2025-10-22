Высокая температура – норма после прививки. А что считают осложнением?

Можно заболеть, но не умереть – инфекционист о важности вакцинации.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:

Осложнение – это серьезная побочная реакция на прививку, которая нарушает функцию. Повышение температуры не вызывает нарушение функции организма. Это просто побочная реакция.

Аллергические реакции – в зависимости от степени выраженности. Некоторые куриные белки входят в состав некоторых вакцин, далеко не всех. И если индивидуально генетика ваших детей заложена на аллергию к таким белкам, такая реакция может быть.

Но серьезной побочной реакцией в этом случае мы считаем, если развивается анафилактический шок или не просто сыпь.