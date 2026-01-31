Пустовой: Лукашенко умеет задавать информационные тренды! Мы не боимся внешнего влияния через интернет

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Демография, политика гендерного равенства, урбанизация, цели устойчивого развития и диктатура ИИ – сколько слов и концепций, а результат-то какой? Признак здоровья нации – это умение надеяться на лучшее, радоваться достигнутому и гордиться своим. И у нас по всем этим направлениям – успех.

О главном и Первом, событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Один визит нашего Президента на наше современное предприятие отразил многогранность белорусской модели развития и харизму Первого. Очевидно, что государство сильно своими традициями. Понятно – в Беларуси сложился уникальный протокол управленческой политики. Если это называют диктатурой, то пускай весь мир будет диктатурой. Так вот, зимой, как Первый и анонсировал еще летом, в графике главы государства уделено много времени развитию промышленности и технологической сферы. Ну, а когда еще. В теплую пору – внимание аграрной ниве. Сейчас – заводам, фабрикам, лабораториям. Очевидно.