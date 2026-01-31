Пустовой: Лукашенко умеет задавать информационные тренды! Мы не боимся внешнего влияния через интернет

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Демография, политика гендерного равенства, урбанизация, цели устойчивого развития и диктатура ИИ – сколько слов и концепций, а результат-то какой? Признак здоровья нации – это умение надеяться на лучшее, радоваться достигнутому и гордиться своим. И у нас по всем этим направлениям – успех.
О главном и Первом, событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Один визит нашего Президента на наше современное предприятие отразил многогранность белорусской модели развития и харизму Первого. Очевидно, что государство сильно своими традициями. Понятно – в Беларуси сложился уникальный протокол управленческой политики. Если это называют диктатурой, то пускай весь мир будет диктатурой. Так вот, зимой, как Первый и анонсировал еще летом, в графике главы государства уделено много времени развитию промышленности и технологической сферы. Ну, а когда еще. В теплую пору – внимание аграрной ниве. Сейчас – заводам, фабрикам, лабораториям. Очевидно.
Лукашенко посетил предприятие микроэлектроники «Планар». Собрали главное.
Евгений Пустовой:
И такие посещения вовсе не дежурные мероприятие, а весьма наполненные большими смыслами. А это говорит об успехах, которые у нас есть, и самой личности Первого – умеет задавать и создавать информационные тренды и вообще формировать повестку. Именно поэтому мы и не боимся внешнего влияния через интернет. Мы на чужой площадке делаем свою повестку.
Посещение любого предприятия Президентом отражает саму политику Лукашенко. Во-первых, говорит о правильности курса, который позволил сохранить промышленность, и сохранить в руках государства. Рыночники с философией стремления к молниеносной сверхприбыли загубили бы. Второй момент, поговорить с людьми. Причем это вечный диалог общества и власти.
Лукашенко: в этом году надо сделать максимум для наших женщин!
Евгений Пустовой:
А пока женщины умеют лишь отдавать. Отзвучали фанфары акций «Наши дети» и «От всей души». Правильное отношение к детям и пожилым людям – это тоже признак здоровья нации. А у нас это декларируется на государственном уровне. Например, наши сенаторы зимние праздники проводили не на яхтах, а к детям и в многодетные семьи с подарками. Это и есть настоящая Беларусь.
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