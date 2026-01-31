«Зимний маршрут» – в Беларуси стартовал новый сезон патриотического трудового проекта
Две сотни бойцов студенческих отрядов сразу в нескольких регионах страны объединил патриотический трудовой проект «Зимний маршрут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение 15 дней ребята посетят 18 районов, преодолев маршрут 4,5 тысячи километров. В этом году к белорусской и традиционно участвующей российской молодежи впервые присоединились ребята из Кыргызстана.
Репортаж Анны Корольчук.
Ни дня без полезных дел! С таким девизом в путешествие по Лоевскому району отправились бойцы отряда «Наследие». Не остановил даже ледяной циклон. С самого утра ребята вышли на расчистку снега.
Анна Корольчук, корреспондент:
Как настроение?
Антон Ленартович, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Ой, очень хорошо, морозная погода, приятно поработать. Ребята из разных городов, я из Гродно приехал. Хотим показать положительный пример подрастающему поколению и принести пользу обществу.
Порядок навести решили у братской могилы в агрогородке Переделка. У монумента покоятся около 900 бойцов, которые погибли при освобождении района от фашистской оккупации. Для молодежи это не просто трудовая акция, а возможность отдать дань уважения героям.
Денис Куцейко, студент Гродненского государственного аграрного университета:
Важно сохранять память своей страны своих предков, чтобы строить будущее. Даже наш отряд носит имя Ольги Соломовой. В годы Великой Отечественной войны она была партизанкой, героически погибла, а до этого была учительницей начальных классов в сельской школе.
Присвоить отрядам имена отважных белорусок решили сами студенты, чтобы в Год белорусской женщины подчеркнуть их роль в защите и возрождении родной земли. Ведь «Зимний маршрут» пролегает не только по карте районов, но и сквозь историю Беларуси, которую ребята изучают по пути.
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