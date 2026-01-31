«Зимний маршрут» – в Беларуси стартовал новый сезон патриотического трудового проекта

Две сотни бойцов студенческих отрядов сразу в нескольких регионах страны объединил патриотический трудовой проект «Зимний маршрут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение 15 дней ребята посетят 18 районов, преодолев маршрут 4,5 тысячи километров. В этом году к белорусской и традиционно участвующей российской молодежи впервые присоединились ребята из Кыргызстана. Репортаж Анны Корольчук. Ни дня без полезных дел! С таким девизом в путешествие по Лоевскому району отправились бойцы отряда «Наследие». Не остановил даже ледяной циклон. С самого утра ребята вышли на расчистку снега.

Анна Корольчук, корреспондент:

Как настроение? Антон Ленартович, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Ой, очень хорошо, морозная погода, приятно поработать. Ребята из разных городов, я из Гродно приехал. Хотим показать положительный пример подрастающему поколению и принести пользу обществу. Порядок навести решили у братской могилы в агрогородке Переделка. У монумента покоятся около 900 бойцов, которые погибли при освобождении района от фашистской оккупации. Для молодежи это не просто трудовая акция, а возможность отдать дань уважения героям.