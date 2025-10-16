Для чего нужна массовая вакцинация и есть ли противопоказания – пообщались с врачом-эпидемиологом

В Беларуси стартовала масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. Об особенностях этой кампании расспросим нашу гостью. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите о целях и задачах массовой вакцинации граждан.

Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Вакцинация против гриппа внесена в Национальный календарь профилактических прививок. И именно Национальным календарем определен перечень категории населения, для которых заболевание гриппом чревато риском развития серьезных осложнений, и отдельных профессиональных групп, которые по роду своей деятельности имеют постоянный контакт с лицами, причем, например, мед работники, с симптомами инфекционных заболеваний. Они подвержены высокому риску заражения. Поэтому, исходя из этого перечня контингентов, которые внесены в Национальный календарь, и формируются задачи по защите наиболее уязвимых контингентов от встречи с вирусом, либо от развития тяжелых форм заболевания. И цель у кампании вакцинации ежегодной – сформировать среди населения определенную прослойку лиц, которые имеют защиту, и тем самым повлиять на интенсивность циркуляции респираторных вирусов, в частности гриппа, чтобы снизить заболеваемость, восприимчивость населения. Александра Каштанова, ведущая:

А любой желающий может прийти в медучреждение и получить вакцину? И как это можно сделать?