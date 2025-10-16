Для чего нужна массовая вакцинация и есть ли противопоказания – пообщались с врачом-эпидемиологом

В Беларуси стартовала масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. Об особенностях этой кампании расспросим нашу гостью.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите о целях и задачах массовой вакцинации граждан.
Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Вакцинация против гриппа внесена в Национальный календарь профилактических прививок. И именно Национальным календарем определен перечень категории населения, для которых заболевание гриппом чревато риском развития серьезных осложнений, и отдельных профессиональных групп, которые по роду своей деятельности имеют постоянный контакт с лицами, причем, например, мед работники, с симптомами инфекционных заболеваний. Они подвержены высокому риску заражения.
Поэтому, исходя из этого перечня контингентов, которые внесены в Национальный календарь, и формируются задачи по защите наиболее уязвимых контингентов от встречи с вирусом, либо от развития тяжелых форм заболевания. И цель у кампании вакцинации ежегодной – сформировать среди населения определенную прослойку лиц, которые имеют защиту, и тем самым повлиять на интенсивность циркуляции респираторных вирусов, в частности гриппа, чтобы снизить заболеваемость, восприимчивость населения.
Александра Каштанова, ведущая:
А любой желающий может прийти в медучреждение и получить вакцину? И как это можно сделать?
Людмила Волосарь:
В Национальном календаре обозначены категории населения, для которых вакцинация будет проведена на безвозмездной основе. Это лица с хроническими заболеваниями, в возрасте 65 лет и старше, это беременные женщины, это медицинские наши работники, фармацевтические и так далее. Другие категории населения могут вакцинироваться за счет личных средств, либо работодатели, руководители организации, учреждений организовывают за счет предприятий вакцинацию своих сотрудников для того, чтобы сохранить трудоспособность этих коллективов.
Александра Каштанова:
А есть ли какие-то противопоказания для вакцинации?
Людмила Волосарь:
Противопоказания для вакцинации устанавливает врач индивидуально, но хочу сказать, что на сегодняшний день вакцины, которые используются для вакцинации против гриппа, их опыт использования практически около 50 лет. И за это время вакцины прошли огромный процесс длительной модернизации, совершенствования, оптимизации. Они настолько эффективны и безопасны, что применяются у детей, начиная с шести месяцев, у беременных женщин, у лиц с иммуносупрессией, различными патологиями и так далее. И, на мой взгляд, эти препараты безопасны, потому что, любые лекарственные препараты имеют ограничения по возрасту использования и так далее. А что касается абсолютных противопоказаний, то единственное стопроцентное – это серьезная реакция аллергическая в виде анафилактического шока, либо крапивницы на белок куриных яиц. И это связано с тем, что в процессе производства вакцинных штаммов, вирусов, они культивируются на куриных эмбрионах. Поэтому можно так и сформулировать, что абсолютных противопоказаний практически не существует.
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