В Минской области прививают население от гриппа – где поставить вакцину

В Минской области ведется активная иммунизация населения от гриппа. На выбор предлагаются две вакцины: на бесплатной и платной основе. Привиться можно в медучреждениях по месту жительства, а также на работе: сформированы так называемые специальные бригады. Организована вакцинация и маломобильных граждан на дому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вакцины от гриппа появились во всех медучреждениях Беларуси. Так, в Логойскую центральную районную больницу поступило более 3 тысяч доз.

Марина Драгун, директор Логойского социального пансионата «Надежный берег»:

В нашем пансионате проживают, как правило, люди пожилого возраста. Большая роль уделяется и вакцинации работников, потому что мы сегодня являемся каналом, через который инфекция проникает в учреждение. Вакцинация в первую очередь рекомендована людям из группы риска. К ним относятся дети, пожилые люди, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также медики и социальные работники. Вакцинация – один из наиболее эффективных, научно обоснованных методов профилактики инфекционных заболеваний.

Екатерина Якимович, врач общей практики Логойской центральной районной больницы:

У нас в наличии имеются две вакцины от гриппа. «Гриппол Плюс» – российская вакцина и «Ваксигрип» на платной основе – французская вакцина. Наша задача перед проведением прививки – осмотреть пациента, померить температуру, определить наличие противопоказаний либо разрешить ее проведение. Жители Логойского района уже активно вакцинируются. Ежедневно за уколом здоровья приходят более 50 человек. Болеть никто не хочет, а вот предостеречься можно и заранее.

Лилия Федорович, заведующая отделением общей врачебной практики Логойской центральной районной больницы:

Наиболее подверженным инфекционным заболеваниям относятся люди из группы риска – это люди пожилого возраста, имеющие хронические заболевания и, безусловно, наши дети.