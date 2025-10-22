Качество прививки зависит от страны-производителя? Доцент БГМУ ответила

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Качество прививки зависит от страны-производителя? Нам предлагают российские бесплатно. Французские надо покупать. Почему это так? Высокая температура – норма после прививки. А что считают осложнением?

Наталья Галькевич, доцент кафедры детских инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ:

Когда государство решает сделать закупку вакцин, а пока в Беларуси свои вакцины не производятся, у нас все вакцины импортные, состав вакцин технологически отработан и всегда одинаков у всех производителей. Немножко разные технологии. От чего зависит стоимость? Россия ближе, логистика дешевле, поэтому они нам предлагают меньшую цену. Я говорю сейчас про вакцину от гриппа. Государство, желая охватить большую часть населения, покупает эту вакцину. Но если мы хотим, считаем по своим причинам, что надо привиться нам французской, нидерландской, китайской вакциной...