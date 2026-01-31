Пожарная безопасность в зимний период – сотрудники МЧС проводят масштабные рейды

Уходящий январь под занавес продемонстрировал весь спектр температурных эмоций: от ноля в начале недели до -25 в предстоящую полночь на севере Беларуси. Февраль принимает эту эстафету, тем самым уже на старте подтверждая статус «лютого» месяца. Период аномального минуса – это самое пожароопасное время – предупреждают спасатели. С начала 2026 года в стране зафиксировано около тысячи пожаров, в которых погибли 122 человека. Среди основных причин трагедий в частном секторе – нарушение правил эксплуатации печей, неисправность электропроводки и неосторожное курение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не стать жертвой собственной беспечности – расскажет Даниил Дроботов.

На улице внушительный минус, а значит, печи в частных домах работают на пределе возможностей. Инспекторы МЧС начинают проверку с чердаков и фундамента: ищут трещины в кладке и проверяют, побелены ли дымоходы. На белом фоне любая копоть видна сразу – это главный сигнал о том, что печь неисправна и может стать источником беды.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

В Минске порядка 300 домов с печным отоплением. И, конечно, в рамках профилактической работы мы отдельно акцент делаем на безопасности именно с печами. Особенно в зимний период, когда сильные морозы. Необходимо, чтобы граждане, у которых дома находится печное отопление, соблюдали грамотный режим эксплуатации этих печей. Спасатели напоминают хозяевам: нельзя топить «докрасна» и оставлять огонь без присмотра. Еще одна типичная ошибка – складирование дров или сушка одежды прямо на печи. Малейшая искра на сухую ткань – и дом вспыхивает за считаные минуты. В такой ситуации единственный шанс заметить угрозу на ранней стадии – довериться электронике.