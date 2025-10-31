Вакцинация населения от гриппа и ковида продолжается в Минской области

В Минской области продолжается вакцинация населения от гриппа и ковида. На выбор предлагаются два препарата: на бесплатной и платной основе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основное внимание уделяется категории, находящейся в группе риска: это люди старше 65 лет, дети с 6 месяцев, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные и медицинские работники. Защита после вакцинации от гриппа сохраняется от 6 до 9 месяцев, а от коронавируса – около года. Выезжают также в организации, где проводят информационные лекции и иммунизацию сотрудников.

Михаил Павлюк, житель Червеня: Хочется обезопаситься. Медицина у нас на уровне, поэтому все для людей. Скоро сезон будет размножения всяких простуд. Не хотелось бы попасть. Жена у меня делает все время, брат родной делает.

Елена Зуб, заведующая поликлиникой Червенской центральной районной больницы:

Эта вакцинация нужна, чтобы предупредить о распространении инфекции, предупредить о более тяжелых случаях заболевания, которые могут привести даже к летальному исходу. Даже если вдруг сделали прививку и заболели, то заболевание протекает в более легкой форме.

Мобильные прививочные бригады также выезжают в отдаленные населенные пункты, а также на предприятия и организации.