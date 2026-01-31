Егор Сидоров оформил голевой дубль и результативную передачу в матче АХЛ

Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров выдал лучший матч в карьере Американской хоккейной лиги и помог обыграть «Коачеллу» с Андреем Лошко в составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уроженец Витебска действовал на левом фланге третьего звена, отметился результативной передачей на экваторе стартовой трети, а затем забросил и сам, причем дважды. Он стал автором третьей и четвертой шайб своей команды и принес викторию «чайкам» со счетом 4:3. Кроме того, земляк еще четыре раза угрожал неприятельским владениям, завершил поединок с показателем полезности 0 и записал в свой актив три балла. Столь продуктивная игра Егора принесла ему звание «первой звезды» противостояния.