Егор Сидоров оформил голевой дубль и результативную передачу в матче АХЛ

Уроженец Витебска действовал на левом фланге третьего звена, отметился результативной передачей на экваторе стартовой трети, а затем забросил и сам, причем дважды. Он стал автором третьей и четвертой шайб своей команды и принес викторию «чайкам» со счетом 4:3. Кроме того, земляк еще четыре раза угрожал неприятельским владениям, завершил поединок с показателем полезности 0 и записал в свой актив три балла. Столь продуктивная игра Егора принесла ему звание «первой звезды» противостояния.

Егор Сидоров, нападающий ХК «Сан-Диего»:

Я понял, что в АХЛ нужно больше бросать по воротам, а не работать с шайбой. В юниорских лигах все немного по-другому, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы освоиться. Но теперь я в строю и буду стараться быть более продуктивным и, конечно, бросать по воротам время от времени.

Со старта сезона в активе Сидорова 23 балла. За хозяев ассист оформил еще один соотечественник – Андрей Лошко.