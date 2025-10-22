Белорусы доверяют отечественным лекарствам? Провизор рассказала о соответствии мировым стандартам

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Виталий Романюк, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Когда мы говорим о французских вакцинах, о российских, о нидерландских или если бы у нас были белорусские, то я думаю, что белорусским не доверяли бы так же, как и российским. И проблема не в вакцинах, проблема в недоверии.

Я сам, когда прихожу в аптеку, если мне врач назначил какое-то лекарство, бывает такое, что сам фармацевт говорит: такого нет, есть белорусский аналог, он в два раза дешевле, но он белорусский.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Маргарита, вы тоже так рекламируете французское? Допустим, есть белорусский, а есть получше…