Белорусы доверяют отечественным лекарствам? Провизор рассказала о соответствии мировым стандартам

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Виталий Романюк, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Когда мы говорим о французских вакцинах, о российских, о нидерландских или если бы у нас были белорусские, то я думаю, что белорусским не доверяли бы так же, как и российским. И проблема не в вакцинах, проблема в недоверии.
Я сам, когда прихожу в аптеку, если мне врач назначил какое-то лекарство, бывает такое, что сам фармацевт говорит: такого нет, есть белорусский аналог, он в два раза дешевле, но он белорусский.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Маргарита, вы тоже так рекламируете французское? Допустим, есть белорусский, а есть получше…
Маргарита Грицкевич, провизор:
Нет, я выступаю за белорусское производство, потому что когда мы учимся в медицинском университете, мы ездим на полугодовые двухнедельные практики на фармацевтические заводы. И могу вас уверить, что они соответствуют всем европейским стандартам. Есть такие параметры, как GCP, GPP, GMP и так далее. И все наши белорусские производства имеют эти сертификаты.
Качество прививки зависит от страны-производителя? Доцент БГМУ ответила.
Евгений Пустовой:
Какие стандарты требовательнее?
Маргарита Грицкевич:
Они общепризнанные, глобализационные. Они будут везде признаны, и везде фармацевтические линейки будут.
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