Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем

Для защиты здоровья и профилактики. В Беларуси обновлен Национальный календарь прививок. Его дополнили сразу несколько важных позиций. Так, в учреждениях здравоохранения страны стартовала вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко вызывает онкологические заболевания, рассказали в программе Новости «Минщина» на СТВ. Ранее прививка была доступна только на платной основе. Теперь же у девочек-подростков есть возможность сделать вакцину бесплатно. Подробнее о прививочной кампании в Минской области – сюжет Ольги Пасечник.

Вирус папилломы человека. За этим названием стоит почти две сотни типов. Лечить вирус пока невозможно. Врачи борются лишь с последствиями заболевания, но их можно легко избежать. Единственный и самый эффективный метод – вакцинация.

Елена Плохоцкая, врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:

Вирус папилломы человека является одним из главных возбудителей инфекций репродуктивной системы мужчин и женщин, которые далее могут трансформироваться в предраковые и раковые заболевания. Риск развития рака у людей, которые инфицированы вирусом папилломы человека, возрастает более чем в 100 раз.

Защита от вируса доступна каждой семье. Вакцинация против ВПЧ включена в Национальный календарь и для девочек 11 лет проводится бесплатно. В этом возрасте иммунный ответ наиболее сильный, а курс состоит всего из двух доз с интервалом в полгода.