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Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем

14 октября 2025 15:30
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Для защиты здоровья и профилактики. В Беларуси обновлен Национальный календарь прививок. Его дополнили сразу несколько важных позиций. Так, в учреждениях здравоохранения страны стартовала вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко вызывает онкологические заболевания, рассказали в программе Новости «Минщина» на СТВ. Ранее прививка была доступна только на платной основе. Теперь же у девочек-подростков есть возможность сделать вакцину бесплатно.

Подробнее о прививочной кампании в Минской области – сюжет Ольги Пасечник.

Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем-2

Вирус папилломы человека. За этим названием стоит почти две сотни типов. Лечить вирус пока невозможно. Врачи борются лишь с последствиями заболевания, но их можно легко избежать. Единственный и самый эффективный метод – вакцинация.

Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем-4

Елена Плохоцкая, врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:
Вирус папилломы человека является одним из главных возбудителей инфекций репродуктивной системы мужчин и женщин, которые далее могут трансформироваться в предраковые и раковые заболевания. Риск развития рака у людей, которые инфицированы вирусом папилломы человека, возрастает более чем в 100 раз.

Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем-6

Защита от вируса доступна каждой семье. Вакцинация против ВПЧ включена в Национальный календарь и для девочек 11 лет проводится бесплатно. В этом возрасте иммунный ответ наиболее сильный, а курс состоит всего из двух доз с интервалом в полгода.

Как изменился Национальный календарь прививок – рассказываем-8

Ольга Пасечник, корреспондент:
Перед тем как сделать прививку, врач проверяет состояние ребенка, измеряет температуру, оценивает другие факторы. Если все в порядке, вакцинация разрешена.

Подробности в видео.

# Прививки # Прививки детям # Вакцинация

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