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Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису

31 января 2026 18:22
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Арина Соболенко проиграла в финале первого мейджора в сезоне – Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису-2

Лидер мирового рейтинга в решающем противостоянии уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, которая идет пятой в планетарном топе. Судьбу стартового сета предопределила осечка белоруски на своей же подаче – оппонентка завладела преимуществом и оставила за собой первую партию. Однако во второй наша прима взяла реванш. Арина отличилась на приеме в десятом гейме.

Решающий сет получился очень напряженным и во многом драматичным. Соболенко повела в счете, но соперница сумела продемонстрировать запредельную волю к победе и выиграла шесть из семи следующих геймов, что и привело к титулу. Виктория с результатом 6:4, 4:6, 6:4 осталась за Еленой Рыбакиной, которая во второй раз стала триумфатором соревнований «Большого шлема». До этого она выигрывала Уимблдон в 2022 году.

Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису-4

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):
Мы показывали агрессивный теннис на протяжении всего матча, и я чувствовала, что в тот момент Елене было уже нечего терять. Она пошла вперед и провела потрясающие розыгрыши. Конечно, есть сожаления, когда ведешь 3:0, а уже через пару секунд (по ощущениям) становится 3:4. Все было очень быстро. Я старалась изо всех сил, билась до последнего мяча, возможности у меня были. Несколько из них я упустила, но это теннис, сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем.

Для Соболенко это был четвертый финал Australian Open в карьере – она дважды становилась победительницей соревнований в Мельбурне, а год назад уступила американке Мэдисон Киз. Всего в активе Арины четыре виктории на турнирах серии «Большого шлема».

# Теннис # Арина Соболенко

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