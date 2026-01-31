Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису

Лидер мирового рейтинга в решающем противостоянии уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, которая идет пятой в планетарном топе. Судьбу стартового сета предопределила осечка белоруски на своей же подаче – оппонентка завладела преимуществом и оставила за собой первую партию. Однако во второй наша прима взяла реванш. Арина отличилась на приеме в десятом гейме.

Решающий сет получился очень напряженным и во многом драматичным. Соболенко повела в счете, но соперница сумела продемонстрировать запредельную волю к победе и выиграла шесть из семи следующих геймов, что и привело к титулу. Виктория с результатом 6:4, 4:6, 6:4 осталась за Еленой Рыбакиной, которая во второй раз стала триумфатором соревнований «Большого шлема». До этого она выигрывала Уимблдон в 2022 году.