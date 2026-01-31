Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Металлургу» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели неудачу в матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» отправились в Магнитогорск, где встречались с лидером Восточной конференции да и всей лиги – местным «Металлургом». Уже в первой 20-минутке хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы. Во втором игровом отрезке команды обменялись результативными взятиями ворот. В составе белорусского клуба отличился Виталий Пинчук.

На экваторе заключительной трети он же оформил дубль и сократил отставание до минимума. На что «сталевары» ответили дважды. Наши парни рук не опустили и провели несколько мощных атак, одна из которых увенчалась успехом – точный бросок в активе Станислава Галиева, также российский нападающий огорчил «лис» за несколько секунд до финальной сирены. Однако перевести игру в овертайм не удалось, поражение «Динамо» – 4:5.