Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Металлургу» в матче КХЛ

31 января 2026 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели неудачу в матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Зубры» отправились в Магнитогорск, где встречались с лидером Восточной конференции да и всей лиги – местным «Металлургом». Уже в первой 20-минутке хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы. Во втором игровом отрезке команды обменялись результативными взятиями ворот. В составе белорусского клуба отличился Виталий Пинчук. 

На экваторе заключительной трети он же оформил дубль и сократил отставание до минимума. На что «сталевары» ответили дважды. Наши парни рук не опустили и провели несколько мощных атак, одна из которых увенчалась успехом – точный бросок в активе Станислава Галиева, также российский нападающий огорчил «лис» за несколько секунд до финальной сирены. Однако перевести игру в овертайм не удалось, поражение «Динамо» – 4:5. 

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Металлургу» в матче КХЛ-2

Виталий Пинчук, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Поначалу было тяжело, привыкали к такому быстрому стилю соперника, но уже к середине игры поняли, как он играет. Подкачали удаления наши, много играли в меньшинстве, поэтому в первую половину не много моментов у нас было, но пытались вытащить, рисковали много, из-за этого опять же пропускали в большинстве, что нельзя было делать. Не хватило времени. 

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий вторник, в гости к «минчанам» пожалует СКА из Санкт-Петербурга. 

# Хоккей # Виталий Пинчук

Другие новости рубрики

Все новости
Мужская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одержала победу в суперфинале «Локоволей»
31 января 2026 18:31

Мужская сборная Беларуси (U-18) по волейболу одержала победу в суперфинале «Локоволей»

Егор Сидоров оформил голевой дубль и результативную передачу в матче АХЛ
31 января 2026 18:25

Егор Сидоров оформил голевой дубль и результативную передачу в матче АХЛ

Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису
31 января 2026 18:22

Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису