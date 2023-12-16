Вадим Михайловский: «Война до последнего украинца – это уже не политика, это национальная катастрофа»

Для коллективного Запада союз Беларуси и России – неудобный пример эффективной интеграции. И разобщить постсоветское пространство – одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чем не раз публично говорил Президент Беларуси. Президент Беларуси – Западу: мы от вас ничего не скрываем, а вынуждены защищать себя.

То, к чему приводит западная политика сегодня хорошо видно на примере Украины. Война так и не закончилась. В Евросоюз ее никто так и не взял, кругом разруха и катастрофическая зависимость от сильных мира сего. Ну и дополняют всю эту удручающую картину вояжи Владимира Зеленского из одной страны в другую. Как говорится, прямо и без прикрас – с протянутой рукой. Все это на одной чаше. А на другой – возможные мирные переговоры с Россией. К ним вновь призвал Александр Лукашенко на недавней встрече с главами разведывательных ведомств и спецслужб стран СНГ.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:

Мир рано или поздно наступит. Вопрос лишь какой ценой. После Великой Отечественной войны советский народ проявил коллективный трудовой подвиг, подняв Украину из руин. Может ли эта страна сейчас на такую помощь рассчитывать, вопрос открытый. Наш Президент с самого начала конфликта нес идею мира, предлагал Беларусь как площадку для переговоров. Действительно, чем раньше эти переговоры начнутся, тем больше украинских жизней можно будет сохранить. Ведь война до последнего украинца – это уже не политика, это национальная катастрофа. Турбулентность на постсоветском пространстве только на руку коллективному Западу. Несмотря на провальные эксперименты, он снова попытается раскачать ситуацию внутри нашей страны. Ведь почва благодатная: в ближайшие два года Беларусь ждут важные политические кампании. И это сказано не страху ради, а уже есть конкретные факты. Их Александр Лукашенко озвучил буквально на днях.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Западные спецслужбы не сегодня начали свою подрывную работу. Все последние десятилетия, даже, можно сказать, задолго еще до развала Советского Союза западные спецслужбы делали все, чтобы уничтожить Союз, а теперь делают все, чтобы уничтожить Россию и Республику Беларусь. Особенно ярко мы это видели в 2020 году. С тех пор никто не переставал против нас работать. Идут постоянные накачки провокационных групп в Польше, Прибалтике, в Украине. Мы видим, что ситуация очень сложная. И только благодаря четкой и слаженной работе наших спецслужб удается эти атаки нейтрализовывать.