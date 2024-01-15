Белорусский Красный Крест намерен и дальше помогать беженцам, даже в условиях мирового давления

Белорусский Красный Крест остается верным своей миссии помогать людям. И это несмотря на сложившиеся трудности. Речь о приостановке членства в международной федерации и, как следствиесокращение объемов поддержки беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее гуманитарная деятельность белорусской организации по-прежнему направлена на оказание помощи нуждающимся. Как мы продолжим им помогать? В репортаже Глеба Прокофьева.

С 1 декабря Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство белорусской организации. Напомним, отстранение стало результатом невыполнения требований о снятии с должности генсекретаря национального общества Дмитрия Шевцова. На сегодня Белорусский Красный Крест вынужден сократить поддержку беженцев. Приостановлено сотрудничество с некоторыми партнерами, которые помогали иностранцам, пребывающим в нашей стране. Тем не менее организация продолжает свою благотворительную миссию. Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся – подробности. Багаж Ярослава Морденова поместился в один пакет. Свитер и куртка – это все, с чем он переступил порог кризисного центра Белорусского Красного Креста в Могилеве. Молодой человек приехал в Беларусь из Макеевки Донецкой области, где до военных действий работал шахтером. Здесь он устроился грузчиком и снимал жилье с другом. Но в конце 2023 года украинец остался без крыши над головой. В отчаянии Ярослав обратился в Красный Крест, где ему не только обеспечили временный кров, одежду и продукты питания, но и содействуют с поиском работы.

Ярослав Морденов, переселенец из Украины:

Красный Крест очень помог. Я пришел только, объяснил свою ситуацию, проблему, и мне в тот же день предоставили жилье, одежду выделили, постельное белье, продукты питания выделили. Накормили, обогрели. С первого дня заселили сюда.

Самый крупный в стране кризисный центр открылся всего два месяца назад, но уже сегодня половина комнат занята. Помимо Ярослава здесь живут еще двое беженцев из Украины и семья из Индии. Люди, которые оказываются в этих стенах, чаще всего не имеют средств к существованию и растеряны. Прийти в себя и двигаться дальше – здесь им помогают разные специалисты: от психологов до юристов.

Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

У нас организован информационный центр для мигрантов. То есть человек может прийти, получить исчерпывающую информацию о том, какую помощь он может получить, куда ему обратиться, какие существуют юридические нюансы во время его пребывания на территории Республики Беларусь. А это уже Минск. Переселенка из Украины Наталья Курило выходит от эндокринолога. Из-за пережитого на родине у женщины появились проблемы со здоровьем. Больше года назад Наталья вместе с мужем переехала в белорусскую столицу из Запорожья. В нашей стране она получает необходимую медпомощь бесплатно.

Наталья Курило, переселенка из Украины:

Мы очень нуждались в лекарствах. Продукты питания необходимые Красный Крест давал каждый месяц, одежду – я в ней сейчас. Хоть она не по мне, но тепло. Муж Натальи дважды перенес инфаркт. Сегодня ему необходимы дорогостоящие лекарства. Раньше медикаментами помогал Красный Крест. Наталья Курило:

Выписали лекарства, которые надо пить два месяца непрерывно, они дорогие. Красный Крест в последнее время помочь ничем не может. Я не вдавалась в подробности, не знаю почему, но это вообще очень и очень для нас плохо и страшно. В 2023 году по программе, реализуемой при финансовой поддержке Международного Комитета и Международной Федерации Красного Креста, помощь в Беларуси получили более 2,5 тысячи иностранцев. Выплата на одну семью составляла минимум 350 рублей. Существенная поддержка, которую в этом году Белорусский Красный Крест не сможет оказать.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:

Лишать Беларусь дополнительного финансирования, когда страна добровольно взяла на себя очень сложную миссию регионального миротворца, – это негуманно и несправедливо. Перестанет ли страна оказывать помощь беженцам – нет, это не в нашем характере. Сделает ли страна дополнительные печальные выводы о деградации международных структур – к сожалению. В любом случае от этой ситуации пострадают не белорусские политики, а люди, которые и так уже много насмотрелись и настрадались. Холодная зима – это не время для горячего политиканства. Это время особого внимания к гуманитарным аспектам международного сотрудничества.

Вадим Боровик, политолог:

Мы рассчитываем, что все-таки наши партнеры по международному диалогу будут руководствоваться здравым смыслом, принципами и нормами международного права, будут исключать в своей деятельности неправомерное давление и принятие политически немотивированных решений. Ряд международных организаций не принял окончательное решение о прекращении сотрудничества с Белорусским Красным Крестом. Еще есть надежда на здравый смысл иностранных спонсоров.