Белорусский Красный Крест намерен и дальше помогать беженцам, даже в условиях мирового давления
Белорусский Красный Крест остается верным своей миссии помогать людям. И это несмотря на сложившиеся трудности. Речь о приостановке членства в международной федерации и, как следствиесокращение объемов поддержки беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее гуманитарная деятельность белорусской организации по-прежнему направлена на оказание помощи нуждающимся.
Как мы продолжим им помогать? В репортаже Глеба Прокофьева.
С 1 декабря Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство белорусской организации. Напомним, отстранение стало результатом невыполнения требований о снятии с должности генсекретаря национального общества Дмитрия Шевцова. На сегодня Белорусский Красный Крест вынужден сократить поддержку беженцев. Приостановлено сотрудничество с некоторыми партнерами, которые помогали иностранцам, пребывающим в нашей стране. Тем не менее организация продолжает свою благотворительную миссию.
Белорусский Красный Крест будет по-прежнему поддерживать нуждающихся – подробности.
Багаж Ярослава Морденова поместился в один пакет. Свитер и куртка – это все, с чем он переступил порог кризисного центра Белорусского Красного Креста в Могилеве. Молодой человек приехал в Беларусь из Макеевки Донецкой области, где до военных действий работал шахтером. Здесь он устроился грузчиком и снимал жилье с другом. Но в конце 2023 года украинец остался без крыши над головой. В отчаянии Ярослав обратился в Красный Крест, где ему не только обеспечили временный кров, одежду и продукты питания, но и содействуют с поиском работы.
Ярослав Морденов, переселенец из Украины:
Красный Крест очень помог. Я пришел только, объяснил свою ситуацию, проблему, и мне в тот же день предоставили жилье, одежду выделили, постельное белье, продукты питания выделили. Накормили, обогрели. С первого дня заселили сюда.
Самый крупный в стране кризисный центр открылся всего два месяца назад, но уже сегодня половина комнат занята. Помимо Ярослава здесь живут еще двое беженцев из Украины и семья из Индии. Люди, которые оказываются в этих стенах, чаще всего не имеют средств к существованию и растеряны. Прийти в себя и двигаться дальше – здесь им помогают разные специалисты: от психологов до юристов.
Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
У нас организован информационный центр для мигрантов. То есть человек может прийти, получить исчерпывающую информацию о том, какую помощь он может получить, куда ему обратиться, какие существуют юридические нюансы во время его пребывания на территории Республики Беларусь.
А это уже Минск. Переселенка из Украины Наталья Курило выходит от эндокринолога. Из-за пережитого на родине у женщины появились проблемы со здоровьем. Больше года назад Наталья вместе с мужем переехала в белорусскую столицу из Запорожья. В нашей стране она получает необходимую медпомощь бесплатно.
Наталья Курило, переселенка из Украины:
Мы очень нуждались в лекарствах. Продукты питания необходимые Красный Крест давал каждый месяц, одежду – я в ней сейчас. Хоть она не по мне, но тепло.
Муж Натальи дважды перенес инфаркт. Сегодня ему необходимы дорогостоящие лекарства. Раньше медикаментами помогал Красный Крест.
Наталья Курило:
Выписали лекарства, которые надо пить два месяца непрерывно, они дорогие. Красный Крест в последнее время помочь ничем не может. Я не вдавалась в подробности, не знаю почему, но это вообще очень и очень для нас плохо и страшно.
В 2023 году по программе, реализуемой при финансовой поддержке Международного Комитета и Международной Федерации Красного Креста, помощь в Беларуси получили более 2,5 тысячи иностранцев. Выплата на одну семью составляла минимум 350 рублей. Существенная поддержка, которую в этом году Белорусский Красный Крест не сможет оказать.
Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:
Лишать Беларусь дополнительного финансирования, когда страна добровольно взяла на себя очень сложную миссию регионального миротворца, – это негуманно и несправедливо. Перестанет ли страна оказывать помощь беженцам – нет, это не в нашем характере. Сделает ли страна дополнительные печальные выводы о деградации международных структур – к сожалению. В любом случае от этой ситуации пострадают не белорусские политики, а люди, которые и так уже много насмотрелись и настрадались.
Холодная зима – это не время для горячего политиканства. Это время особого внимания к гуманитарным аспектам международного сотрудничества.
Вадим Боровик, политолог:
Мы рассчитываем, что все-таки наши партнеры по международному диалогу будут руководствоваться здравым смыслом, принципами и нормами международного права, будут исключать в своей деятельности неправомерное давление и принятие политически немотивированных решений.
Ряд международных организаций не принял окончательное решение о прекращении сотрудничества с Белорусским Красным Крестом. Еще есть надежда на здравый смысл иностранных спонсоров.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Нам партнеры еще не сказали о том, что деятельность приостановлена, мы пока находимся в стадии диалога. Переговоров у нас еще не было. Они сами еще находятся в стадии переговоров со своими головными офисами, которые находятся в Европе.
Белорусский Красный Крест по-прежнему готов обеспечивать беженцев временным жильем, продуктами питания, одеждой. Кроме этого, сотрудники организации продолжат помогать иностранцам с восстановлением документов и поиском работы в нашей стране.