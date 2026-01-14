В Минске прошёл единый день депутата – какие вопросы волнуют население?

Найти ответы на проблемные вопросы и озвучить инициативы по развитию города. В столице прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В каждом районе народные избранники общались с жителями Минска.

Поступали просьбы и предложения по самым разным направлениям: от здравоохранения до жилищно-коммунального хозяйства. Насущная тема в эти дни – расчистка территорий от снега: горожан волнует скорость реагирования коммунальных служб, а также места расположения пунктов выдачи инвентаря. Поднимались также вопросы по уборке подъездов и количеству парковочных мест во дворах. Многие из них решались на месте, остальные – взяты на контроль.

Алексей Бабич, житель Минска: Выслушали, сказали, будет решаться вопрос. В скором времени все решится. Проблема уже долго нас касалась. Обращались к другим. Где-то слушали, где-то нет. Сюда пришли, все, выслушали, все хорошо.

Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов:

Люди сегодня приходят с инициативой даже благодарности за снег, за то, что сегодня поликлиники обеспечены персоналом. А в Октябрьском районе это большое событие – у нас открылось детская поликлиника, взрослая еще одна поликлиника, мы расширяемся. Ну и, конечно же, все после праздников ждут крещенские морозы и переживают за морозы и за снег, который будет на крещении.

Единый день депутата в столице проходит каждую вторую среду месяца. Такие площадки для общения представителей власти с населением показали свою эффективность. Поскольку диалог должен вестись постоянно. Ведь от этого зависит решение важных вопросов и улучшение качества жизни населения.