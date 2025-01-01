Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?

Развитие международного сотрудничества в разных форматах – одно из направлений работы ЕАЭС на этот год. Беларусь принимает председательство в союзе. В этой связи Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств интеграционного объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе обозначены направления совместной работы. В частности, предлагается сосредоточить усилия на развитии проектов в области высоких технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В центре внимания также продовольственная безопасность, формирование единого транспортного пространства и общих энергетических рынков.