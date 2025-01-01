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Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?

01 января 2025 16:50
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Развитие международного сотрудничества в разных форматах – одно из направлений работы ЕАЭС на этот год. Беларусь принимает председательство в союзе. В этой связи Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств интеграционного объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе обозначены направления совместной работы. В частности, предлагается сосредоточить усилия на развитии проектов в области высоких технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В центре внимания также продовольственная безопасность, формирование единого транспортного пространства и общих энергетических рынков.

С чем еще будет связано дальнейшее развитие ЕАЭС – разбиралась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?-2

Две равновеликие симметрично отраженные формы образуют динамичную фигуру, центром которой является изображение карты Евразии. Уже в самой эмблеме ЕАЭС заложен глубокий смысл: отражает общность интересов двух частей света – Европы и Азии. Общность огромного континента. Это стремление к экономическому сотрудничеству. В составе ЕАЭС – ключевая «пятерка»: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения плюс наблюдатели. ЕАЭС уже 10 лет.

Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?-4

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ:
Международная арена сегодняшнего дня – это пространство формирования нового многополярного мира. ЕАЭС стремится стать самодостаточным и эффективным центром этого нового мирового порядка. И буквально за последние 10 лет мы прошли долгий путь от небольшой таможенной инициативы до самостоятельного игрока в глобальном пространстве, с которым считаются и к которому присматриваются. И не зря в работе нынешнего саммита приняли участие высокие представители Узбекистана, Ирана и Кубы.

Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?-6

Союз называют вторым объединением в мире по глубине экономической интеграции. ЕАЭС – это огромный внутренний рынок на 184 миллиона человек, функционирующий по единым правилам. Созданы условия для свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов. Растет торговля, увеличивается ВВП.

Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?-8

Александр Дудчак, политолог (Россия):
Взаимодействие между странами развивается, есть такая динамика. Вот можно сказать, что за 10 лет существования организации, в общем-то, есть рост ВВП стран-участниц – 12,5 %, промпроизводства – 23,3 и сельхозпроизводства – почти на 30 %.

Подробности в видео.

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# ЕАЭС # Анастасия Ярощик-Корниенко # Вадим Михайловский

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