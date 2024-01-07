Поправки в закон о Президенте ещё больше укрепят белорусскую политическую систему – мнение эксперта

Новости Беларуси. Давайте вернемся к новогоднему поздравлению Президента, где обозначены главные опоры 2024-го. В наступившем году нас ждут выборы в Палату представителей и местные Советы депутатов. А еще в новом статусе соберется Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти события заложат основу для развития и для сохранения баланса на десятилетия вперед, и не хотелось бы доверять будущее Беларуси случайным людям.

Ведь ВНС согласно поправкам к Конституции наделено исключительными полномочиями. Белорусы, которые войдут в его состав, будут решать, к примеру, вопросы войны и мира, определять внешнюю и внутреннюю политику, избирать судей Конституционного и Верховного судов, признавать легитимность выборов. Это действительно груз ответственности, который далеко не каждый в силах потянуть. Так что повышенное внимание к каждой кандидатуре. А критерии отбора задает Президент, просто как под микроскопом изучая новых назначенцев. На неделе мы узнали о кадровых изменениях. Не будем еще раз останавливаться на каждом из назначенных, будем судить уже по делам. Пока для этого рановато, а вот общий посыл Президента, что нужно еще раз доказать честную и искреннюю работу, касается и тех, кто давно занимает определенные кресла и в электоральный период готовится держать экзамен на соответствие должности. Оценка будет строгой, но объективной. Итак, избирательная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Партии, трудовые коллективы проводят съезды, собрания и конференции, чтобы определиться с представителями. Работают инициативные группы. Стартовал сбор подписей. Как заявила на неделе секретарь ЦИК Беларуси, уже поданы заявления и зарегистрированы 164 инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей. Как проходит нынешний этап электоральной кампании и чего ждать дальше? Мнением на этот счет поделился кандидат политических наук Вадим Михайловский.

Вадим Михайловский, кандидат политических наук:

В целом этот этап проходит в стране спокойно и демократично. Организованы различные пикеты, на которых наши граждане могут ознакомиться с биографией потенциальных кандидатов. Дело в том, что до конца месяца агитация запрещена. Поэтому сейчас в большей степени наши потенциальные кандидаты прислушиваются к людям и вносят те или иные корректировки своей будущей предвыборной программы, исходя из интересов людей конкретной местности. И результат этого процесса мы увидим уже в феврале.

Ну и после этой электоральной кампании мы плавно перейдем в еще одну. В 2025-м Беларусь ждут президентские выборы. Подготовка уже идет. В частности, на неделе Александр Лукашенко подписал поправки в закон о Президенте, где, кроме всего прочего, конкретизируются и требования к кандидату на высший пост. Так, претендовать на президентское кресло может гражданин Беларуси по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом. Еще одно из условий – постоянное проживание в Беларуси не менее 20 лет перед выборами. Ну и препятствием на пути к президентству может стать наличие иностранного гражданства или другого документа, дающего подобные права и льготы. Насколько это сузит круг потенциальных кандидатов и почему именно такие критерии положили в основу, послушаем мнение эксперта.