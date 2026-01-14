Как найти работу мечты? Совет от психолога

Алексей Потапович, руководитель Центра провокативной психологии:

Многие забывают один очень важный момент. Все пытаются найти работу мечты сразу, а человек развивается. И нет ничего такого в том, чтобы в какой-то момент остановиться и попробовать что-то новое. Понимаете, брать психологию, я могу себя привести в пример. По первому образованию я закончил БГУИР, я инженер-системотехник. И в психологию, опять же, я пришел достаточно давно. Но проблема-то в чем? И ко мне люди приходят, и сейчас я смотрю, да, вы пытаетесь смотреть на точку одну во времени. Вы не смотрите всю дистанцию жизни. Очень важно на дистанции жизни разрешить себе действительно поменять профессию. Это нормально. Кто-то работал учителем, захотел стать врачом. Это сложно, да, но, если, например, человек работал бухгалтером, захотел стать журналистом, в этом нет ничего плохого.

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